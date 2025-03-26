Провайдер «Инферит Облако» предоставит клиентам оборудование по модели HaaS

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) объявил о запуске нового сервиса Hardware-as-a-Service (HaaS). Услуга позволит клиентам получить доступ к серверному, сетевому оборудованию и системам хранения данных, избежав капитальных затрат. Расширение продуктового портфеля отвечает глобальной стратегии ГК Softline по развитию собственных сервисов и аппаратного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

HaaS (Hardware-as-a-Service, оборудование как услуга) — это модель потребления ИТ-инфраструктуры, при которой клиенты могут использовать необходимое оборудование на условиях ежемесячной подписки.

В рамках HaaS доступно оборудование собственного производства «Инферит Техника», а также решения мировых вендоров. Благодаря сотрудничеству в рамках HaaS клиенты сохраняют комфортный объем свободных оборотных средств. Это открывает дополнительные возможности для роста, улучшает финансовую устойчивость и благоприятно сказывается на бизнесе. При этом фиксированная ежемесячная плата обеспечивает предсказуемость расходов, что способствует более эффективному финансовому планированию.

Арендованное оборудование может быть размещено на площадке «Инферит Облако» — современном ЦОД Tier III — или на территории заказчика. При необходимости оборудование может быть дополнено ПО виртуализации, в этом случае услуга будет оформлена как ПАК (программно-аппаратный комплекс).

HaaS будет полезен компаниям в следующих сценариях: нет собственных серверных мощностей под краткосрочные, временные проекты или тестирование; нет возможности приобрести оборудование или есть требование по переводу расходов на ИТ в OPEX; нет собственных ЦОД или возможности размещать и обслуживать новое оборудование; нужно хранить данные за пределами локальных площадок; необходимо оперативно нарастить серверные мощности без длительного ожидания отгрузки оборудования; необходимы буферные мощности под миграцию в облако или на новую инфраструктуру; требуется повысить производительность текущей ИТ-инфраструктуры, в особенности серверов под продукты «1C», ERP и базы данных; необходимо обеспечить SLA критичных бизнес-сервисов и снизить риски простоев, связанных с размещением в собственном ЦОД.

Для подключения услуги достаточно обратиться к специалистам «Инферит Облако». Эксперты провайдера помогут подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, согласуют условия договора и обеспечат быстрый запуск.

«Запуск HaaS — это важный шаг в развитии нашего сервисного портфеля. Мы помогаем бизнесу оптимизировать расходы, переводя затраты из капитальных в операционные. Клиенты получают современное оборудование с оплатой на ежемесячной основе. Благодаря такому подходу появляется возможность уменьшить финансовую нагрузку и сделать ее более равномерной, увеличивая мощности по мере потребностей бизнеса», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

HaaS дополнит портфель сервисов аренды ИТ-оборудования от «Инферит Облако». Также клиенты могут воспользоваться арендой выделенного сервера. В основе этой услуги — серверное оборудование «Инферит Техника», основанное на базе процессоров Intel Xeon Silver, Gold, Platinum второго и третьего поколения. Серверы доступны в форм-факторах 1U-4U с HDD, SSD-накопителями DC- и Enterprise-класса.