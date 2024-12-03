Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о партнерстве с DataSpace — российским оператором коммерческих центров обработки данных и поставщиком облачных сервисов. Теперь клиентам DataSpace доступны сервисы и продукты «Инферит Облако», а также возможность заказать и воспользоваться оборудованием «Инферит Техника». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Клиенты DataSpace также получат доступ к экспертизе и всем продуктам экосистемы провайдера.

Сотрудничество с «Инферит Облако» позволит помочь клиентам DataSpace в решении комплексных инфраструктурных задач, особенно когда запросы выходят за существующую экосистему сервисов DataSpace Cloud. Портфель услуг «Инферит Облако» регулярно дополняется как собственными, так и партнерскими продуктами.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с DataSpace. Это партнерство — важный шаг в расширении нашей партнерской сети и создании экспертного сообщества, помогающего российскому предпринимательству в использовании облачных технологий для цифровой трансформации. Мы уверены, что экспертиза DataSpace в сочетании с нашими технологическими решениями создаст дополнительную ценность для клиентов», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Хочется отметить высокую важность сотрудничества с “Инферит Облако” в рамках общей стратегии развития DataSpace Cloud. Последние несколько лет наша команда активно наращивает экспертизу именно в отечественных решениях. Основной целью DataSpace Cloud является максимальная вариативность, адаптивность и гибкость в предоставлении отказоустойчивых и надежных решений, индивидуально подобранных под задачи клиентов. В этом плане сотрудничество с “Инферит Облако” даст возможность закрывать большее число задач из единого окна и станет еще одним шагом в усилении сервисного портфеля DataSpace Cloud при растущем спросе на отечественные продукты и решения», — сказал Александр Чистяков, руководитель направления продаж облачных сервисов DataSpace.

Ранее провайдер «Инферит Облако» запустил открытую партнерскую программу. Варианты сотрудничества включают различные сценарии – от дистрибуции облачных решений до создания готового облачного бизнеса по модели White Label. Сотрудничество с провайдером позволит партнерам развивать бизнес, предлагая своим клиентам разлиичные варианты облачных сервисов. Партнеры «Инферит Облако» смогут расширить свой продуктовый портфель облачными решениями, построенными на базе платформы OpenStack и оборудования «Инферит Техника».