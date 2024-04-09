«Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы

Российская FinOps-платформа «Инферит Клаудмастер» продолжает развивать функциональность для того, чтобы помогать клиентам эффективнее оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру. Обновление платформы коснулось оптимизации виртуальных машин, простаивающих без полезной деятельности – «Зомби-ВМ», а также расширило возможности раздела «Отчеты» для более детального анализа расходов. Об этом CNews сообщили представители «Инферит».

Платформа «Инферит Клаудмастер», входящая в Реестр российского программного обеспечения Минцифры, специализируется на оптимизации расходов на облачную ИТ-инфраструктуру. С ее помощью компании эффективно контролируют затраты и использование ресурсов публичных и приватных облаков. Платформа совместима с решениями российских облачных провайдеров («Яндекс Облако», «Инферит Облако» и др.), а также поддерживает виртуализацию на базе VMware.

В рамках развития FinOps-платформы была внедрена новая функциональность в разделы «Отчеты» и «Рекомендации».

С помощью раздела «Отчеты» клиенты могут предметно ознакомиться с данными о фактическом потреблении ресурсов и легко узнать ответственного за их использование.

Раздел «Рекомендации» отображает практические советы на основе аналитики данных по потреблению, помогает оптимизировать ресурсы в облачной инфраструктуре и сократить расходы.

Данные из разделов обновляются автоматически один раз в час, предусмотрена возможность обновления «по клику».

Ключевой особенностью обновлений стал механизм выявления и оптимизации «Зомби-ВМ» – виртуальных машин, которые были запущены для определенных задач, но со временем перестали выполнять полезную работу, продолжая при этом потреблять ресурсы. Благодаря новой функции пользователи смогут быстро идентифицировать такие ВМ и принять решение об их отключении или изменении параметров, что позволит значительно сократить расходы на облачную инфраструктуру.

Данные по всем виртуальным машинам из подключенных облаков теперь отображаются в едином окне, предоставляя информацию об использовании и стоимости каждой ВМ. Более детальной аналитике способствует и возможность увидеть траты на ресурсы по отдельным ВМ.

Платформа «Инферит Клаудмастер» также внедрила учет наличия скидок от провайдера для пользователей «Яндекс Облако» и детализировала представление данных об оплате счета пользователя. Это позволит лучше понимать, какие затраты вы могли понести без учета скидок провайдера.

«Новые функции платформы позволят клиентам еще более эффективно контролировать и сокращать затраты, обеспечивая разумное использование облачных ресурсов. Один из важных инсайтов, которые мы получили от заказчиков, это частая проблема с неиспользуемыми виртуальными машинами, которые при этом приходится оплачивать. Поэтому мы внедрили возможность оптимизировать «Зомби-ВМ». Мы постоянно работаем с обратной связью от наших клиентов, на основе которой будем и дальше развивать возможности платформы, предоставлять наиболее эффективные функции», – сказал Андрей Гуляев, менеджер продукта «Инферит Клаудмастер».

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«Инферит Клаудмастер» – FinOps-платформа для управления облачными затратами. Позволяет автоматизировать работу команд и оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру в несколько кликов. Платформа включена в Реестр российского ПО (реестровая запись No 7846 от 14.12.2020). Совместима с российским облачным провайдером «Яндекс Облако», а также поддерживает виртуализацию на базе VMware Cloud Director. «Инферит Клаудмастер» входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит».

«Инферит» – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; продукт для управления стоимостью публичных и приватных облаков «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.