Navicon разработал решение для поддержки процесса обновлений Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Cloud Green Update Solution позволяет проанализировать устанавливаемое обновление, оценить его влияние на конкретную версию Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, установленную в компании. Решение анализирует доработки в системе и предоставляет информацию о том, какую функциональность нужно дополнительно протестировать на совместимость с обновлением. Благодаря использованию Cloud Green Update Solution процесс установки обновлений для сильно кастомизированных систем становится более безопасным и прогнозируемым.

Компания Microsoft выпускает до восьми обновлений ERP-решения Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations в год. Если компания использует облачную версию системы, ей необходимо следовать политике установки обновлений вендора. On-premise версия этого не требует, но для ее сохранения на поддержке все же нужно устанавливать минимум два обновления в год.

Бизнесу важно понимать, как ERP-система будет работать после установки обновления, как изменения могут повлиять на доработки, внесенные в решение ранее. Сейчас тестирование обновлений происходит, как правило, или вручную, или с помощью регрессионных тестов, или тестов, разработанных с помощью библиотеки ATL.

«Любой из этих вариантов требует выделения дополнительных ресурсов, но при этом всегда есть риск, что тесты не покроют весь функционал решения, который был изменен. В нашей практике встречались ситуации, которых можно было избежать, если бы тестирование было автоматическим или была бы доступна техническая информация о предстоящем обновлении. Например, в одной фармацевтической компании обновление мобильного терминала для склада вошло в конфликт с доработками клиента. А у представителя FMСG-отрасли изменение свойств стандартных таблиц привело к неработоспособности части отчетов, разработанных специально для него. Поэтому мы решили создать инструмент для быстрого и удобного тестирования обновлений, который подошел бы компании из любой отрасли, использующей Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations», – сказал Андрей Жучков, один из разработчиков решения Cloud Green Update Solution и технический архитектор Navicon.

Решение Cloud Green Update Solution заранее выявляет изменения в стандартном коде, которые могут повлиять на работу модификаций и потребовать их адаптации, и позволяет понять, на чем конкретно нужно сфокусироваться при тестировании обновления. Оно помогает сравнить текущую версию приложения с пакетом обновления для новой версии системы, получить список стандартных объектов, для которых клиент создал расширения (Extension). Пользователи решения также смогут получать список стандартных объектов, измененных в новой версии системы, для которых уже есть расширения. Также Cloud Green Update Solution предоставляет список «рабочих элементов» (WorkItem), которые могут быть задеты обновлением. В итоге это позволяет экономить время и затраты на тестирование, повышает качество устанавливаемых обновлений и обеспечивает стабильность работы ERP-системы.

«В планах – добавить новые типы объектов для анализа, функцию получения объектов, которые помечены к удалению в следующих релизах, и расширить возможности анализа измененных объектов. Другими словами, пользователи смогут получать список бизнес-процессов, работоспособность которых может оказаться под угрозой после установки обновления. Также появится статистика изменения объектов, которая позволит оценивать риск возникновения ошибок. Конечно, планируем провалидировать решение и представить его в официальном магазине Microsoft AppSource», – отметил Андрей Жучков.