Softline помогает клиентам следовать практике FinOps

Softline выводит на рынок новую услугу по диагностике облачной ИТ-инфраструктуры, сообщили CNews представители Softline. Процедура обследования будет проводиться инженерами Softline в течение семи дней. По результатам диагностики компания получит подробный отчет, который будет отражать информацию о том, насколько оптимально и эффективно расходуются средства на облачные ресурсы. Таким образом, клиенты смогут увидеть не только избыточные расходы, но и проанализировать распределение затрат между подразделениями, а также обнаружить неиспользуемые ресурсы. Далее клиент может изменять и совершенствовать свою облачную инфраструктуру как своими силами, так и с помощью команды Softline. Использование продуктов Softline из линейки Cloudmaster позволит компаниям следовать современной практике FinOps – культуре управления затратами на облачные технологии. Благодаря этому клиенты смогут автоматизировать и оптимизировать учет затрат, а также управлять стоимостью ИТ-инфраструктуры.

Высокий спрос на облачные решения, а также упрощенный процесс приобретения облачных ИТ-ресурсов и их быстрое развертывание привели к необходимости контроля облачных затрат. Так получила свое развитие практика FinOps, представляющая собой корпоративный процесс управления затратами на облачные технологии. В последнее время все больше крупных компаний создают FinOps-команды, в которых специалисты как финансового, так и инженерного профиля работают над проектированием и внедрением экономически эффективных облачных решений, поддерживая устойчивые и прозрачные процессы управления облачными затратами.

«Специалисты Softline проводят непрерывную работу по разработке новых услуг и продуктов, совершенствованию платформы Cloudmaster и решения Coster для того, чтобы заказчики могли воплощать эффективный подход к управлению затратами на облачные технологии. Применение практики FinOps помогает финансовым, бизнес- и ИТ-подразделениям принимать совместные решения о расходах на облака, оптимизировать облачные затраты и извлекать максимум бизнес-ценности. Свою миссию мы видим в том, чтобы помогать компаниям выстраивать эффективную индивидуальную стратегию по управлению облачной и приватной инфраструктурой. Наша новая услуга по диагностике нацелена в первую очередь на то, чтобы в итоге клиент получил рабочую методику для поддержания стабильно работающей инфраструктуры при заданном уровне затрат на нее. В нашей команде уже есть эксперты, прошедшие FinOps-сертификацию. С их помощью клиенты смогут осваивать передовые практики и инструменты для повышения экономической эффективности используемых решений. И, по нашим данным, продукты из линейки Cloudmaster уже позволяют компаниям экономить до 25% от их совокупных затрат на виртуальную инфраструктуру», – рассказывает Станислав Быков, директор по развитию проекта Cloudmaster в компании Softline.