МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии

Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»

«МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо

Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об

10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр

В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров «МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более

180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком

с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались

МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми

«МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями

Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на

Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за

«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн

«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название

Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ

Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ

Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент» Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани

«Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории «МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на испо

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрб

Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоват

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024 С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г.,

«МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса В рамках стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» запускает внутреннюю систему контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса кикшеринга Юрент, входящего в цифровую экосистему МТС. В течение сезона томичам станут доступны 1500 нов

«МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров Cервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с проектом «Московское долголетие» провели Школу безопасного вождения для по

«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован

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«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Дава

«МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утверди

МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани МТС сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга «МТС Юрент» в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID. Всег

МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис аутентификации MTC ID и сервис кикшеринга «МТС Юрент» за две недели с момента интеграции выявили и заблокировали почти 4000 аккаунтов несове

«МТС Юрент» ужесточает ответственность за нарушение ПДД МТС совместно с сервисом кикшеринга «МТС Юрент» и другими операторами ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и и

«МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы

«МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы

«МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассматривает для себя выход на рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об это

Кикшеринг «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью инструментов идентификации Сервис кикшеринга «МТС Юрент» начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Установи

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