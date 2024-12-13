МТС Urent Юрент Юрентбайк.ру Шеринговые технологии
Юрент — оператор шерингового электротранспорта - средств индивидуальной мобильности, управляет флотом порядка 100 тысяч электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.
|13.12.2024
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Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта
ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»
|11.12.2024
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«МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven
Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо
|19.11.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами
Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об
|08.11.2024
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10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах
МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр
|06.11.2024
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В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров
«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более
|10.10.2024
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180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году
Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком
|24.09.2024
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с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками
сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались
|18.09.2024
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МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками
МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми
|16.09.2024
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«МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями
|16.09.2024
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Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах
вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на
|12.09.2024
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Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых
|06.09.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев
Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за
|28.08.2024
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«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты
Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн
|16.08.2024
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«МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название
|16.08.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
|15.08.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
|14.08.2024
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Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент»
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани
|05.08.2024
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«Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории
«МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на испо
|30.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске
Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрб
|25.07.2024
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Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов
Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоват
|25.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024
С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г.,
|23.07.2024
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«МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса
В рамках стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» запускает внутреннюю систему контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и
|19.07.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске
ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса кикшеринга Юрент, входящего в цифровую экосистему МТС. В течение сезона томичам станут доступны 1500 нов
|17.07.2024
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«МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров
Cервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с проектом «Московское долголетие» провели Школу безопасного вождения для по
|11.07.2024
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«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован
|09.07.2024
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В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20%
МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование электросамокатов «МТС Юрент» в Смоленской области. В Смоленске каждая пятая поездка позоляет экономить пользователю
|04.07.2024
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В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов
подписке «МТС Premium» появилась возможность арендовать портативный аккумулятор (павербанк) от «МТС Юрент» на 30 минут бесплатно. Это позволит всегда оставаться на связи и не беспокоиться о том
|28.06.2024
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«МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассказал о специальной модели самокатов, которую сервис готов предоставить «электроса
|19.06.2024
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«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России
«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Дава
|11.06.2024
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«МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утверди
|11.06.2024
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МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани
МТС сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга «МТС Юрент» в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID. Всег
|07.06.2024
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МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними
ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис аутентификации MTC ID и сервис кикшеринга «МТС Юрент» за две недели с момента интеграции выявили и заблокировали почти 4000 аккаунтов несове
|04.06.2024
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«МТС Юрент» ужесточает ответственность за нарушение ПДД
МТС совместно с сервисом кикшеринга «МТС Юрент» и другими операторами ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и и
|03.06.2024
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«МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД
нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы
|30.05.2024
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«МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы
|22.05.2024
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«МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассматривает для себя выход на рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом
|17.05.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об это
|17.05.2024
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Кикшеринг «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью инструментов идентификации
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Установи
|17.05.2024
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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года
Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты работы с января по апрель 2024 г. во всех городах Росс
|14.05.2024
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Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза
ПАО «МТС» и сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали спрос на электросамокаты во время майских выходных у россиян. В Санкт
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
|Туринге Иван 21 21
|Кулаков Кирилл 7 2
|Азаров Андрей 4 2
|Лаптев Максим 18 2
|Косолап Игорь 2 2
|Богатищев Николай 5 2
|Теплов Олег 30 1
|Яковлев Александр 23 1
|Горбунов Александр 54 1
|Королев Борис 5 1
|Малышев Анатолий 1 1
|Пальчун Кирилл 55 1
|Комиссаров Артем 1 1
|Юрьев Михаил 14 1
|Сманцер Анастасия 1 1
|Даскал Анна 5 1
|Калинин Андрей 32 1
|Сандрыгайло Сергей 1 1
|Сушкевич Дмитрий 1 1
|Константинов Дмитрий 4 1
|Таранов Павел 1 1
|Даванков Владислав 10 1
|Козин Алексей 43 1
|Даванков Вячеслав 1 1
|Стефанюк Ольга 1 1
|Гриднев Антон 19 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Ермаченков Степан 2 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Алексеева Олеся 18 1
|Утехин Антон 3 1
|Примак Алексей 3 1
|Кабанов Марат 35 1
|Щербакова Варвара 2 1
|Эрдман Ксения 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Трушеринг 4 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Daily Mail 55 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
|Ведомости 996 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
|Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 2
|1ИФИТ - Институт Финансово-Инвестиционных Технологий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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