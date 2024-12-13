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МТС Urent Юрент Юрентбайк.ру Шеринговые технологии

МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии

Юрент —  оператор шерингового электротранспорта - средств индивидуальной мобильности, управляет флотом порядка 100 тысяч электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.


13.12.2024 Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта

ий искусственного интеллекта заработала в Сириусе. Пилотный проект запустили сервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с оператором цифрового пространства федеральной территории Сириус «Цифра.ФТ»
11.12.2024 «МТС Юрент» объявила о приобретении разработчика электросамокатов Eleven

Подконтрольный МТС сервис шеринга «Юрент» («МТС Юрент») и компания-разработчик технологий в сфере микромобильного транспо
19.11.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об

08.11.2024 10 млн минут обменяли абоненты МТС на поездки на самокатах

МТС подвела итоги акции по обмену минут разговоров на бонусные баллы для поездок на самокатах «Юрент» в рамках «Тарифа 24». Абоненты МТС обменяли больше 10 млн минут на бонусные баллы и пр
06.11.2024 В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров

«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более
10.10.2024 180 млн руб. на безопасность и 170 тыс. штрафов: кикшеринг «МТС Юрент» представил отчет о работе в сфере безопасности в 2024 году

Общий объем инвестиций «МТС Юрент» в проекты, связанные с безопасностью, в 2024 г. составил 181 млн руб. Эти средства ком
24.09.2024 с: Новосибирск оказался в топе городов с самыми активными самокатчиками

сравнила общее количество минут, которые пользователи потратили на поездки на электросамокатах «МТС Юрент» с начала сезона. Новосибирск попал в двадцатку городов, где больше всего пользовались

18.09.2024 МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству ми
16.09.2024 «МТС Юрент»: женщины реже мужчин нарушают ПДД на электросамокатах

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» изучил статистику по штрафам, блокировкам и предупреждениям, полученным пользователями
16.09.2024 Красноярск попал в топ-20 городов России, где больше всего ездили на самокатах

вала топ-20 городов России, жители которых больше всего ездили на самокатах сервиса кикшеринга «МТС Юрент». Для этого оператор сравнил общее количество минут, которые пользователи потратили на

12.09.2024 Нижний Новгород попал в пятерку городов с самыми долгими поездками на самокатах в 2024 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировал поездки в сезоне 2024 г. и назвал топ-5 городов России, жители которых
06.09.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» увеличил число поездок до более 70 млн за 8 месяцев

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 8 месяцев 2024 г. совершили более 70 млн поездок, что более чем на 50% выше, чем за
28.08.2024 «МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты

Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездн
16.08.2024 «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил собственный каргобайк для курьерской доставки. Устройство получило название
16.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 6 тысяч несовершеннолетних пользователей в приложении

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
15.08.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» заблокировал более 570 несовершеннолетних пользователей Сочи в приложении

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их благ
14.08.2024 Более 1 млн человек прошли тестирование на знание ПДД в приложении «МТС Юрент»

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» составил рейтинг городов России, пользователи которых чаще других проходят тестировани
05.08.2024 «Девчонки рулят» вместе с Варварой Щербаковой: МТС Юрент запустил кампанию для привлечения женской аудитории

«МТС Юрент» запустил новую рекламную кампанию «Девчонки рулят», которая вдохновляет женщин на испо
30.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запускает аренду пауэрбанков в Новосибирске

Сервис шеринга для активных горожан «МТС Юрент» запустил шеринг пауэрбанков в Новосибирске. Станции, в которых можно арендовать пауэрб
25.07.2024 Сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил бесплатный шеринг SPF кремов

Российский сервис аренды пауэрбанков «МТС Юрент» запустил новый сервис по шерингу SPF-крема. Пользователи смогут бесплатно воспользоват
25.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» нарастил поездки на 70% и увеличил парк на 62 тыс. самокатов в сезоне 2024

С начала сезона по 24 июля 2024 г. пользователи «МТС Юрент» совершили более 50 млн поездок. Это на 70% больше, чем за аналогичный период 2023 г.,

23.07.2024 «МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса

В рамках стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» запускает внутреннюю систему контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и
19.07.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустился в Томске

ПАО «МТС» сообщает о запуске сервиса кикшеринга Юрент, входящего в цифровую экосистему МТС. В течение сезона томичам станут доступны 1500 нов
17.07.2024 «МТС Юрент» и «Московское долголетие» провели школу вождения электросамокатов для московских пенсионеров

Cервис кикшеринга «МТС Юрент» совместно с проектом «Московское долголетие» провели Школу безопасного вождения для по
11.07.2024 «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован
09.07.2024 В Смоленске каждая пятая поездка на самокате экономит до 20%

МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование электросамокатов «МТС Юрент» в Смоленской области. В Смоленске каждая пятая поездка позоляет экономить пользователю
04.07.2024 В подписке «МТС Premium» появилась бесплатная аренда портативных аккумуляторов

подписке «МТС Premium» появилась возможность арендовать портативный аккумулятор (павербанк) от «МТС Юрент» на 30 минут бесплатно. Это позволит всегда оставаться на связи и не беспокоиться о том
28.06.2024 «МТС Юрент» представил специальную модель самокатов для органов правопорядка

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассказал о специальной модели самокатов, которую сервис готов предоставить «электроса
19.06.2024 «МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова по созданию электросамокатной полиции в городах России

«МТС Юрент» поддерживает инициативу зампредседателя Госдумы от фракции «Новые люди» Вячеслава Дава
11.06.2024 «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утверди
11.06.2024 МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани

МТС сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга «МТС Юрент» в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID. Всег
07.06.2024 МТС ID за две недели предотвратила несколько тысяч нарушений ПДД несовершеннолетними

ПАО «МТС» сообщает о том, что сервис аутентификации MTC ID и сервис кикшеринга «МТС Юрент» за две недели с момента интеграции выявили и заблокировали почти 4000 аккаунтов несове
04.06.2024 «МТС Юрент» ужесточает ответственность за нарушение ПДД

МТС совместно с сервисом кикшеринга «МТС Юрент» и другими операторами ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и и
03.06.2024 «МТС Юрент» и другие операторы кикшеринга в Кирове и Кирово-Чепецке ужесточают ответственность за нарушение ПДД

нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы
30.05.2024 «МТС Юрент» вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД

нга ужесточили ответственность пользователей за несоблюдение ПДД и иных правил сервиса. Сервис «МТС Юрент» проанализировал наиболее частые нарушения ПДД и кратно увеличил штрафы за самые тяжелы
22.05.2024 «МТС Юрент» разрабатывает электротранспорт для курьеров

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» рассматривает для себя выход на рынок электротранспорта для курьеров в Москве. В этом

17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» впервые заработал в Кирове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сервиса кикшеринга «МТС Юрент», который заработал в Кирове впервые. Горожан ждет порядка 500 электросамокатов. Об это
17.05.2024 Кикшеринг «МТС Юрент» начал выявлять и блокировать несовершеннолетних пользователей с помощью инструментов идентификации

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» начал выявлять аккаунты пользователей, не достигших 18 лет, и блокировать их. Установи
17.05.2024 Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты за первые четыре месяца 2024 года

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» раскрыл операционные результаты работы с января по апрель 2024 г. во всех городах Росс
14.05.2024 Спрос на арендные самокаты на майских праздниках в Санкт-Петербурге вырос в 2,3 раза

ПАО «МТС» и сервис кикшеринга «МТС Юрент» проанализировали спрос на электросамокаты во время майских выходных у россиян. В Санкт

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