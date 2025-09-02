Разделы

«МТС Юрент» раскрывает финансовые показатели за I полугодие 2025

Кикшеринг «МТС Юрент», часть цифровой экосистемы МТС, представляет финансовые и операционные показатели за I полугодие 2025 г. Оборот платформы «МТС Юрент» (GMV, общее количество денег от клиентов, поступившие за поездки на платформу, включает в себя как доход от собственных операций, так и поступления от партнерских городов) за шесть месяцев 2025 г. вырос на 40% — до 6,9 млрд руб. (против 4,9 млрд руб. за I п. 2024). По итогам полугодия сервис стал лидером в России и Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Количество поездок на самокатах сервиса по платформе выросло на 42% до 54,1 млн. Увеличение поездок отчасти обусловлено расширением географической представленности сервиса (более 200 локаций на конец июня 2025 г.) и плотности парка в Сибири и на Дальнем Востоке, в которые в этом году сервис зашел с собственными операциями вместо франшизы. А также продолжающимся приростом аудитории сервиса.

Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент»: «Мы рады сообщить о росте в этом непростом по всем показателям сезоне. Мы приросли как по поездкам, так и по обороту, что позволило нам достичь лидерства на рынках России и Беларуси. Кроме того, в I полугодии 2025 г. мы зафиксировали максимальный приток новых пользователей на платформу сервиса, что говорит о том, что рынок продолжает расти, хоть и перестраивается — это важный маркер, на который мы ориентируемся при выстраивании своей стратегии. Нашему росту способствовало грамотное обновление и географическое распределение парка, которое стало возможно при поддержке нашего акционера МТС. Мы обновили более 50 тыс. электросамокатов, включая 15 тыс. новых электросамокатов собственной разработки, которые востребованы у пользователей и показывают хорошие результаты в полях. В этом сезоне мы качественно усилили операционную команду, которая несмотря на сложные погодные условия и регулярные проблемы с мобильной связью показывает результат выше коллег по рынку. В сложившихся условиях мы сохраняем фокус на повышение эффективности операций и рассчитывает на рост всех операционных и финансовых метрик по итогам этого года».

