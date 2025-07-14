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Кикшеринг «МТС Юрент» запустил «Пакеты минут» для спокойных и безопасных поездок

Cервис микромобильности «МТС Юрент» запустил новый продукт для пользователей «Пакеты минут». Новая тарифная механика позволит пользователям экономнее и безопаснее управлять самокатом, например, во время пробок — с «Пакетом» нет необходимости спешить, чтобы сэкономить, как по «Поминутному» тарифу. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Пользователю предлагается на выбор четыре пакета на: на 20, 40, 60 и 120 минут. Чем больше пакет минут, тем ниже стоимость минуты (скидка составляет от 5 до 20% в зависимости от размера пакета) и продолжительнее действие. Так, пакет на 120 минут можно использовать в течение 30 дней. Подписчикам МТС Premium доступна дополнительная скидка при покупке «Пакета минут».

«Если раньше каждого пользователя беспокоила поминутная аренда (чем дольше едешь — тем больше платишь), то теперь мы предлагаем пакеты минут с бесплатным стартом. Каждый может выбрать сколько минут потратить на поездки и за какой период — а цена пакета фиксированная, пользователь видит ее в момент оплаты пакеты. А еще можно менять самокаты, не платя за старт, пока не кончится пакет, поскольку бесплатный старт входит в него. Это позволит пользователям не торопиться, тем самым соблюдать ПДД и использовать арендованный самокат безопасно для себя, пешеходов и всех участников дорожного движения», — сказал Илья Безопасных, директор проектов безопасного вождения и устойчивого развития «МТС Юрент».

Средняя поездка в крупных городах на самокате составляет менее 10 минут в день, поэтому пакет на 15 минут подойдет на разовую поездку. Таким образом пользователь не будет торопиться и сэкономит на аренде, ведь пакет стоит значительно дешевле, чем услуги службы та вы кси. Примерно половина поездок приходится на пакеты минут. Минутные пакеты в южной столице берут в основном не для развлекательного сценария, а для транспортного - на короткие поездки».

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«Пакеты минут» подойдут для коротких поездок по городу в будние дни, когда в календаре много встреч в разных частях города, и рассчитывать минуты неудобно. Также данная опция будет удобна для долгих поездок по городу с семьей или с друзьями вечером или в выходной.

Воспользоваться пакетом минут можно в мобильном приложении «МТС Юрент», выбрав опцию «Пакет минут» перед арендой электросамоката. После сканирования QR-кода или введения номера электросамоката, в интерфейсе приложения появится плашка с предложением по пакетам минут. При переходе в нее пользователю надо будет выбрать один из пакетов.

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