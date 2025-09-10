Разделы

|

«МТС Юрент» представил усовершенствованный велосипед с курком газа

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» оборудовал часть парка электровелосипедов в Москве курком газа. Таким образом, пользователям больше не нужно крутить педали, велосипед будет ехать самостоятельно, по аналогии с электросамокатом. Несколько сотен таких устройств уже доступны для поездок в столице. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Усовершенствованный велосипед обладает аналогичными ездовыми характеристиками по сравнению с прошлым поколением велосипеда. Подходит для велосипедистов ростом от 1,55 м до 1,9 м, а само устройство выдерживает вес водителя до 120 кг. У велосипеда обновленная система управления, которая позволяет плавно разгоняться за счет курка газа (акселератора), установленного на правой части руля без использования педалей. Велосипед подойдет для водителей, привыкших к управлению электросамокатом, которые хотят ехать сидя с ветерком, не предпринимая особых усилий.

yuyuyurent700.jpg
Велосипед с курком газа

Каждый электровелосипед по-прежнему оборудован IoT-модулем, который обеспечивает ограничение скорости по тому же принципу, что и самокаты — велосипед снижает скорость в «медленных» зонах, останавливаться там, где ездить нельзя. Максимальная скорость устройства — 25 км/ч. Снижение скорости будет происходить плавно для пользователя.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард

CNews — 25 лет лидерства

У российских производителей оборудования для чипов с 2022 года выручка выросла втрое

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Dell открещивается от Китая? В компании массовые увольнения, но только в КНР

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще