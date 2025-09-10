«МТС Юрент» представил усовершенствованный велосипед с курком газа

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» оборудовал часть парка электровелосипедов в Москве курком газа. Таким образом, пользователям больше не нужно крутить педали, велосипед будет ехать самостоятельно, по аналогии с электросамокатом. Несколько сотен таких устройств уже доступны для поездок в столице. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Усовершенствованный велосипед обладает аналогичными ездовыми характеристиками по сравнению с прошлым поколением велосипеда. Подходит для велосипедистов ростом от 1,55 м до 1,9 м, а само устройство выдерживает вес водителя до 120 кг. У велосипеда обновленная система управления, которая позволяет плавно разгоняться за счет курка газа (акселератора), установленного на правой части руля без использования педалей. Велосипед подойдет для водителей, привыкших к управлению электросамокатом, которые хотят ехать сидя с ветерком, не предпринимая особых усилий.

Велосипед с курком газа

Каждый электровелосипед по-прежнему оборудован IoT-модулем, который обеспечивает ограничение скорости по тому же принципу, что и самокаты — велосипед снижает скорость в «медленных» зонах, останавливаться там, где ездить нельзя. Максимальная скорость устройства — 25 км/ч. Снижение скорости будет происходить плавно для пользователя.