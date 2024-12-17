Hilbert Team Гилберт Тим
|17.12.2024
|Hilbert Team стал «Амбассадором облака» Yandex Cloud 1
|26.06.2024
|Облачный провайдер ActiveCloud (ГК Softline) и ИТ-интегратор Hilbert Team перевели инфраструктуру интернет-магазинов компании «Firmova» в облако 3
Hilbert Team и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 1
|ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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