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Самокаты «МТС Юрент» открыли сезон кикшеринга в Новосибирске

Сервис кикшеринг «МТС Юрент» запустил новый сезон в Новосибирске. В течение сезона жителям и гостям города будут доступны порядка 3 тыс. новых электросамокатов модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Электросамокаты модели «Юрент 2.0» более устойчивы и комфортны в управлении на любой скорости. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.

«Для повышения безопасности поездок в городе остаются «медленные зоны» — участки, на которых устройства сервиса будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это Первомайский сквер, площадь Станиславского, а также Михайловская набережная. Движение самокатов будет полностью запрещено в Центральном парке и сквере Монумент Славы. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты «МТС Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В сезоне 2025 г. сервис продолжит выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID (в 2024 г. было заблокировано более 10 тыс. таких аккаунтов по всей России). Сохраняются высокие штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

В новом сезоне «МТС Юрент» продолжит обучение пользователей правилам дорожного движения с помощью тестирования на знание ПДД в приложении, а также реализует проект «Школа безопасного вождения», направленный на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности «МТС Юрент». Консультанты будут фиксировать нарушителей с помощью фото- и видеоустройств и отправлять их в службу поддержки сервиса для применения соответствующих санкций. Дополнительно компания увеличила число скаутов в городе, которые следят за порядком на парковках.

Кикшеринг «МТС Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб.

Стоимость аренды самокатов «МТС Юрент» в Новосибирске начинается от 5,99 руб. за минуту плюс 40 руб. — за активацию самоката. Арендовать электросамокат можно в приложении «МТС Юрент» для iOS или Android.

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