«МТС Юрент» открыл центр восстановления электросамокатов в Ярославле

Компания «МТС Юрент» открыла центр восстановления самокатов Urent Facility Center (UFC) в Ярославле. Это полноценное производственное предприятие, в котором проводится ребилд бывших в эксплуатации самокатов для повышения безопасности устройств и операционной эффективности компании. Центр станет базой для формирования инженерно-технической экспертизы компании, а также реализации импортозамещения в области микромобильного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Сейчас на базе центра развернуто два производственных цеха общей площадью около 3 тыс. кв. м, в которых самокаты проходят глубокий чек-ап: разборка, дефектовка и обработка запчастей и основных узлов, затем восстановление деталей и сборка самокатов в состоянии «как новые». Сегодня центр ежедневно выпускает порядка 100 электросамокатов, а с момента запуска через него прошло почти 10 тыс. устройств, которые уже в этом сезоне выпущены на улицы российских городов.

Инженерная экспертиза центра позволяет уже сегодня импортозаместить часть ключевых элементов, таких как стойки самокатов, которые производятся по техзаданиям инженеров UFC в России. Стойки российского производства более износостойкие, чем китайские, что напрямую влияет на срок их службы и безопасность эксплуатации самокатов в шеринге. Для поддержки отечественных производителей компания закупает у российских поставщиков такие детали как пластиковые бамперы, подшипники и декоративные элементы (резинки, грипсы).

На базе UFC создаются технические компетенции, которые будут масштабированы на все сервисные центры «МТС Юрент» в России. Сегодня в штате 124 высококвалифицированных специалиста, в том числе инженер-технолог и инженер-конструктор, которые разрабатывают процессы сборки и восстановления самокатов. Кроме того, центр сотрудничает с колледжами и вузами Ярославля, предоставляя студентам возможность практики с последующим трудоустройством.

Инвестиции в запуск UFC в Ярославле составили более 100 млн руб. В ближайших планах — расширение производственных мощностей, в том числе запуск собственного производства литья пластика, которое позволит изготавливать наиболее часто ломающиеся детали. Также компания планирует запустить на базе центра крупноузловую сборку самокатов собственной разработки «Юрент 2.0». Это станет важным шагом к созданию полноценного производства электросамокатов на территории России.

«Развитие собственных технологических компетенций сегодня важная задача для любой российской компании. Тем более это актуально на новых рынках, таких как микромобильный транспорт, в котором Россия всего за несколько лет стала одним из мировых лидеров, и где мы можем составить серьезную конкуренцию зарубежным производителям. Сегодня президентом России обозначена важность независимости технологий и обеспечения технологического суверенитета в чувствительных и сквозных сферах, в частности — в сфере транспортной. В прошлом году мы уже представили собственный самокат “Юрент 2.0”, который разработан совместно с нашими RnD центром Eleven. Следующий шаг — создать условия, чтобы мы могли собирать этот самокат и в перспективе нескольких лет производить его в России. Открытие Urent Facility Center в Ярославле один из важных шагов на пути к этой цели, которая к тому же позволит нам повысить эффективность бизнеса, продлить жизнь парку самокатов и предоставлять нашим пользователям безопасный и надежный транспорт», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.