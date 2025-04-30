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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Сириус Цифра.ФТ


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 «Сириус» разместил ИТ-инфраструктуру в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД» 2
13.12.2024 Нарушителей на самокатах начали выявлять с помощью искусственного интеллекта 2
10.10.2024 Замглавы Центра организации движения Москвы уволился из-за стресса и строит ИС для федеральной территории «Сириус» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Трансинтел информационные технологии - Transintel Technology 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
Ростелеком 9912 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 1
Цифра ГК 2472 1
МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 93 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5567 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2581 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14871 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 2
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 321 1
Транспорт - АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 38 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2606 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1866 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 838 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1663 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 130 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3519 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12284 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3042 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1399 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2889 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2377 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11386 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5925 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1949 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8020 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6850 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 33 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1347 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 826 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1470 1
Обухов Александр 28 1
Евсин Александр 12 1
Бунин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 13 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 520 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 715 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1871 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19190 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2521 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 38 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 172 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1199 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2253 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 402 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 136 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 700 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1078 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4237 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9051 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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