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Россия ЮФО Краснодарский край Сириус Цифра.ФТ
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Трансинтел информационные технологии - Transintel Technology 1 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13215 1
|Ростелеком 9912 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 212 1
|Цифра ГК 2472 1
|Обухов Александр 28 1
|Евсин Александр 12 1
|Бунин Илья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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