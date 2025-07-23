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Плишкин Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|В Сириусе испытали систему автофиксации нарушений ПДД на электросамокатах 1
|09.10.2023
|ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус» 1
Плишкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 1
|Кирьянова Лилия 4 1
|Кирдяшов Федор 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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