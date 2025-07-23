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Плишкин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 В Сириусе испытали систему автофиксации нарушений ПДД на электросамокатах 1
09.10.2023 ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Плишкин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 222 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 129 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2188 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 325 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12259 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 384 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 944 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11898 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6032 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 1
Программный стек 219 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6428 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1998 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12015 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 172 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 378 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 307 1
Linux OS 10372 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 317 1
Кирьянова Лилия 4 1
Кирдяшов Федор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 14 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14411 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30682 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3047 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1457 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373641, в очереди разбора - 748530.
Создано именных указателей - 179026.
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