ГК «Астра» представила лабораторию инфраструктурного ПО в новом пространстве колледжа университета «Сириус»

Группа компаний «Астра» сообщает о старте работы собственной лаборатории инфраструктурного ПО в новом студенческом пространстве, которое открылось в колледже научно-технического университета «Сириус». Цель вендора – подготовить специалистов, отвечающих современным требованиям российского рынка в области ИТ и кибербезопасности. Преподаватели будут вовлекать учащихся в работу над актуальными задачами, чтобы они получили знания и профессиональные компетенции в сфере приоритетных для экономики технологий, а также научились эффективно работать с отечественным инфраструктурным стеком ПО от ГК «Астра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Курс охватывает программирование, информационную безопасность, администрирование и пр. В ходе обучения будут применяться современные методики, которые оптимально сочетаются с практической составляющей на базе экосистемы продуктов ГК «Астра». Такой подход станет фундаментом развития необходимых hardskills у будущих специалистов.

Лаборатория оснащена современным оборудованием отечественного производителя с предустановленной операционной системой Astra Linux. Сам класс обеспечен всем необходимым для учебы.

В церемонии открытия приняли участие эксперты ГК «Астра», глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин и и.о. ректора Университета «Сириус» Лилия Кирьянова.

«Переход на российское программное обеспечение по всей стране возможен только тогда, когда будет достаточное количество специалистов, готовых на нем работать. В университете «Сириус» отечественное ПО является неотъемлемой частью всего образовательного процесса. И в этом ключе группа компаний «Астра» - незаменимый партнер. Являясь сегодня одним из лидеров рынка по разработке инфраструктурного и системного ПО, вендор уделяет огромное внимание образовательному процессу будущим ИТ-специалистам. Благодаря такому подходу учебные программы максимально ориентированы на практику и на те задачи, которые сегодня актуальны отрасли. Именно в лабораториях современных ИТ-решений ребята будут знакомиться с самыми передовыми разработками, чтобы стать по-настоящему востребованными специалистами», – сказала Лилия Кирьянова, и.о. ректора университета «Сириус».

«ГК «Астра» создает курсы и проводит обучение будущих ИТ-кадров уже несколько лет. Развитие кадрового потенциала страны, повышение уровня доверия к отечественным разработкам и вендорам, популяризация профильных специальностей и профориентация молодежи – все это относится к ключевым приоритетам нашей компании, – отметил Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра». – Совместная программа обучения, которую преподаватели колледжа университета «Сириус» составили в соавторстве с нашими экспертами, поможет сформировать у студентов сильные компетенции в сфере создания отечественных информационных систем, включая объекты критической информационной инфраструктуры, и обеспечения инфобезопасности».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Колледж научно-технологического университета «Сириус» был создан в 2021 г. Спустя год он вошел в состав университета «Сириус» как шаг по формированию единой образовательной экосистемы для талантливой молодежи в федеральной территории «Сириус» и ускоренной подготовки востребованных специалистов для ИТ-отрасли. Многие студенты колледжа уже на третьем курсе трудоустроены и совмещают учебу с работой по профилю в компаниях-партнерах.