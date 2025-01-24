Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Количество поездок на электросамокатах «МТС Юрент» в 2024 году превысило 100 млн

Пользователи платформы «МТС Юрент» за 12 месяцев 2024 г. совершили 100,3 млн поездок, что на 46% выше, чем за 2023 г. Количество поездок в городах собственных операций «МТС Юрент» (не франшиза) выросло на 69%. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Количество локаций в России выросло до 187 (на 26% к 2023 году.). В 2024 г. компания запустила самокаты в шести новых городах-миллионниках — в Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Новосибирске и Красноярске. Экспансия в новых городах стала значительным драйвером роста количества поездок.

По статистике компании, 90% поездок в 2024 г. совершались по транспортному сценарию — люди арендовали самокаты, чтобы добраться по городу из точку А в точку Б, в качестве транспорта последнего километра или самостоятельного средства передвижения по городу.

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности
безопасность

В 2024 г. МТС Юрент представил первый самокат собственной разработки «Юрент 2.0», который был спроектирован специально для российских городов. Модель отличается повышенной устойчивостью и комфортом при движении на любых скоростях, что делает ее безопаснее для поездок начинающих пользователей.

«В 2024 г. мы существенно увеличили географическую представленность сервиса в городах Урала и Сибири, и зафиксировали в них стабильно высокий спрос. Также мы запустили новый вид транспорта (электровелосипеды), самокаты собственной разработки и новую услугу аренды павербанков, тем самым сделав важный шаг для трансформации «МТС Юрент» в платформу городских сервисов. К концу года количество станций, в которых можно арендовать портативную зарядку, превысило 10 тыс. единиц, а число самих павербанков на платформе достигло 80 тыс. Вместе с МТС мы внедрили ряд продуктовых решений, которые сделали наш сервис удобнее и выгоднее, что увеличило количество пользователей, регулярно пользующихся самокатами как транспортом», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Разработчики могут спать спокойно. «Первый ИИ-программист» бесполезен, он справляется только с 15% поставленных задач

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

МТС разработала ИТ-систему поиска майнинговых ферм, ворующих электроэнергию

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Microsoft идет войной на Google. Скачать Chrome под Windows стало намного сложнее. Касается всех. Опрос

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще