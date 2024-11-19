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Кикшеринг «МТС Юрент» будет страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Кикшеринг «МТС Юрент» начнет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами в 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Страхование третьих лиц (в том числе пешеходов) уже включено в расширенную (платную) страховку, однако с 2025 г. сервис планирует включить его в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

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Для повышения безопасности кикшеринга для всех участников дорожного движения в 2025 г. «МТС Юрент» также продолжит борьбу с поездками вдвоем, поездками на устройствах сервиса несовершеннолетних и другими нарушениями на самокатах. Для этого сервис внедряет идентификацию пользователей по номеру телефона с помощью инструментов «МТС ID». Идентификация повышает персональную ответственность каждого человека, кто встает за руль самоката, и, как следствие, позволяет снизить число нарушений и инцидентов с электросамокатами. За счет этой технологии «МТС Юрент» также намерен бороться с теми, кто берет устройства в аренду через ботов или «серые аккаунты». В 2024 г. «МТС Юрент» также ограничил возможность мультиаренды (аренды нескольких самокатов) с одного аккаунта в Москве, чтобы пользователи не брали самокаты для детей или знакомых и чтобы всегда можно было установить личность владельца аккаунта в случае инцидента.

В сезоне 2024 г. кикшеринг уже начал выявлять и блокировать в своем приложении аккаунты лиц, не достигших 18 лет. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в приложении в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. По всей России было заблокировано 6,1 тыс. таких аккаунтов, эта работа будет продолжена.

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