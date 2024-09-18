МТС: Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

МТС и кикшеринг «МТС Юрент» проанализировали поездки россиян на самокатах в сезоне 2024 г. По общему количеству минут, потраченных пользователями на поездки на электросамокатах с начала сезона, столица Татарстана вошла в десятку лидеров. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Первые места в рейтинге ожидаемо делят Московский регион и Санкт-Петербург, на третьей позиции –Екатеринбург. Помимо Казани, в десятку городов по общей продолжительности всех поездок вошли также Адлер, Нижний Новгород, Краснодар, Ставрополь, Самара и Калининград.

В среднем, количество поездок в Казани за летние месяцы выросло в 2,5 раза по отношению к прошлому году. Средняя продолжительность поездки составила 12 минут. Общее количество поездок на платформе «МТС Юрент» с января по август 2024 г. выросло на 50% по отношению к аналогичному периоду 2023 г. — до более 70 млн поездок. Пик активности пользователей пришелся на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера. Это связано с тем, что именно в это время люди отправляются на работу или возвращаются домой.

«Наша аналитика показывает, что казанцы все чаще используют самокаты в качестве альтернативного транспортного средства, позволяющего добраться из точки А в точку Б. Например, едут от дома до метро, офиса, спортзала, магазина или торгового центра. Чтобы такие поездки были комфортными и безопасными как для пользователей, так и для пешеходов, МТС предпринимает дополнительные меры. Так, за езду вдвоем на одном самокате, неправильную парковку прокатных СИМ, создание аварийной ситуации, передачу управления несовершеннолетним и другие нарушения, пользователи могут быть оштрафованы или заблокированы в «МТС Юрент» навсегда. При этом добросовестные самокатчики могут получить бонусы в специальном тарифе и кататься за счет неиспользованных минут», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.