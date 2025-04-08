Сервис кикшеринга «МТС Юрент» возвращается в Барнаул с обновленным парком самокатов

МТС сообщает о запуске нового сезона кикшеринга «МТС Юрент». В течение сезона барнаульцам станут доступны порядка 2 тыс. новых электросамокатов фиолетового цвета модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России специально с учетом специфики российских дорог. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Электросамокаты модели «Юрент 2.0» имеют улучшенную устойчивость и более комфортны в управлении на любой скорости. Шины в два раза снижают вибрацию во время движения по неровной поверхности, а также обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием при перепадах температур и дождливой погоде. Самокат также «взаимодействует» с пользователем с помощью звука, что позволяет водителю не отвлекаться и лучше контролировать поездку.

Для повышения безопасности поездок в городе будут действовать «медленные зоны» — участки с высоким пешеходным трафиком, на которых самокаты сервиса будут автоматически замедляться до 15 км/ч. В частности, это Зеленый сквер, Парк культуры и отдыха имени Ленина, а также улицы Георгия Исакова и Ленина. Движение самокатов будет полностью запрещено на ряде территорий, в частности — на территории парков Изумрудный и Арлекино. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты «МТС Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость или полностью замедляться на определенных участках. В течение сезона сервис и город подпишут обновленное соглашение, где актуализируют правила работы кикшеринга.

«МТС Юрент» будет выявлять и блокировать несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью сервиса МТС ID (в 2024 г. было заблокировано более 10 тыс. таких аккаунтов по всей России). Нарушителей ПДД ждут высокие штрафы, прописанные в пользовательском соглашении сервиса. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Обучать пользователей правилам дорожного движения «МТС Юрент» будет помощью тестирования на знание ПДД в приложении, состоящего из 10 вопросов. Сейчас его прохождение добровольно, однако сервис выборочно сделает его обязательным для новых клиентов. Еще один образовательный проект — «Школа безопасного вождения» — направлен на обучение вождению на самокатах и повышение культуры управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Отслеживать нарушителей на улицах города сервис будет с помощью городских камер, совместных рейдов с правоохранительными органами и консультантов по безопасности «МТС Юрент». Консультанты будут фиксировать нарушителей с помощью фото- и видеоустройств и отправлять их в службу поддержки сервиса для применения соответствующих санкций.

«МТС Юрент» также будет бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами. Страхование третьих лиц включено в базовый бесплатный страховой полис, который по умолчанию действует в каждой поездке на электросамокатах «МТС Юрент». Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении. Максимальная страховая сумма — 900 тыс. руб.