В Новосибирске на всех самокатах «МТС Юрент» появятся укрупненные номера

В Новосибирске кикшеринг «МТС Юрент» приступил к оснащению электросамокатов увеличенными индивидуальными номерами. В ближайшее время они появятся на всех устройствах сервиса в столице Сибири. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номера выполнены из прочной светоотражающей пленки без ламинации, которая позволит считывать их даже в темноте. Такие номера устойчивы к действиям вандалов и удобны для считывания на пешеходных переходах. Неспешивание при переходе проезжих частей — одно из наиболее частых нарушений ПДД на самокатах, за которое в правилах сервиса предусмотрен штраф в 1 тыс. руб. Именно неспешивание чаще всего становится причиной ДТП с самокатами. Использование таких номеров, к примеру, в Екатеринбурге позволило снизить число подобных нарушений на 40%.

МТС Новосибирске на всех самокатах «МТС Юрент» появятся укрупненные номера

Пожаловаться на нарушителей ПДД на самокатах сервиса можно через бот в Telegram @pdd_urent_bot. Для жалобы на несоблюдение правил необходимо сделать фото с нарушителем (на снимке должно быть видно номер устройства), а также указать время и место, когда оно было сделано. Служба поддержки «МТС Юрент» обработает обращение и применит санкции, если нарушение имело место быть.

В сезоне 2025 г. в Новосибирске «МТС Юрент» полностью обновил парк устройств в городе, поставив на улицы порядка 3 тыс. электросамокаты модели «Юрент 2.0». Это собственный самокат сервиса, разработанный на территории Союзного государства с крупноузловой сборкой в России специально с учетом специфики российских дорог.