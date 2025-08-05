Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Менее 1% пользователей кикшеринга «МТС Юрент» нарушают правила и имеют низкий рейтинг в приложении сервиса

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает тестировать внутренний рейтинг пользователей, запущенный в мае 2025 г. и направленный на поощрение водителей, соблюдающих ПДД. Сейчас рейтинг тестируется на части пользовательской базы, однако в ближайшем будущем появится у всех аккаунтов в приложении сервиса. Те, кому рейтинг уже доступен, могут посмотреть его в своем профиле. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Рейтинг формируется на основе таких факторов, как число поездок (то есть опыт пользования самокатом), наличие или отсутствие штрафов, предупреждений или ДТП, качество парковки, стиль вождения, подтверждение возраста с помощью сервисов Mos ID (в Москве), МТС ID. Максимальное количество баллов в рейтинге — 100. Его получают пользователи, которые не нарушают правила, подтвердили свой возраст, аккуратно паркуются и всегда присылают подтверждающие фото в конце поездки.

Высокий рейтинг позволяет ездить со скоростью 25 км/ч на участках, где это разрешено (максимальная скорость шерингового самоката), а в перспективе позволит получить доступ к расширенным поощрительным опциям, над которыми «МТС Юрент» в настоящий момент работает. Соответственно, пользователи-нарушители будут терять баллы рейтинга, и максимальная скорость электросамоката для них будет снижаться до 18-20 км/ч. При этом злостных и системных нарушителей «МТС Юрент» продолжает блокировать, согласно правилам сервиса.

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу
Бизнес

В настоящий момент пользователей сервиса в контрольной тестовой группе с рейтингом ниже 100 менее 1%. Все остальные имеют высокий рейтинг, достаточный, чтобы для них скорость не снижалась. Такой процент пользователей с пониженным рейтингом прямо коррелирует с количеством безаварийных поездок. Напомним, что 99,9% поездок на самокатах «МТС Юрент» проходят без инцидентов. Возросшую сознательность пользователей также подтверждают официальные данные МВД, согласно которым аварийность с участием СИМ в первом полугодии 2025 г. снизилась на 20%.

При этом важно, что городские правила остаются прежними. Медленные зоны продолжают действовать в независимости от рейтинга. Также сохраняется ограничение скорости в ряде городов (не более 20 км/ч), где это закреплено правилами работы. Это Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень, Рязань, Новокузнецк и Казань. Также по умолчанию лимит скорости в 20 км/ч действует для всех пользователей в зоне ТТК-МКАД в Москве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

СДЭК сломался. Посылки не отследить, в сервисе не авторизоваться. Причины засекречены

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

Стабильность, безопасность, простота использования: чего бизнес ждет от ВКС-решений

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще