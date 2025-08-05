Менее 1% пользователей кикшеринга «МТС Юрент» нарушают правила и имеют низкий рейтинг в приложении сервиса

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» продолжает тестировать внутренний рейтинг пользователей, запущенный в мае 2025 г. и направленный на поощрение водителей, соблюдающих ПДД. Сейчас рейтинг тестируется на части пользовательской базы, однако в ближайшем будущем появится у всех аккаунтов в приложении сервиса. Те, кому рейтинг уже доступен, могут посмотреть его в своем профиле. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Рейтинг формируется на основе таких факторов, как число поездок (то есть опыт пользования самокатом), наличие или отсутствие штрафов, предупреждений или ДТП, качество парковки, стиль вождения, подтверждение возраста с помощью сервисов Mos ID (в Москве), МТС ID. Максимальное количество баллов в рейтинге — 100. Его получают пользователи, которые не нарушают правила, подтвердили свой возраст, аккуратно паркуются и всегда присылают подтверждающие фото в конце поездки.

Высокий рейтинг позволяет ездить со скоростью 25 км/ч на участках, где это разрешено (максимальная скорость шерингового самоката), а в перспективе позволит получить доступ к расширенным поощрительным опциям, над которыми «МТС Юрент» в настоящий момент работает. Соответственно, пользователи-нарушители будут терять баллы рейтинга, и максимальная скорость электросамоката для них будет снижаться до 18-20 км/ч. При этом злостных и системных нарушителей «МТС Юрент» продолжает блокировать, согласно правилам сервиса.

В настоящий момент пользователей сервиса в контрольной тестовой группе с рейтингом ниже 100 менее 1%. Все остальные имеют высокий рейтинг, достаточный, чтобы для них скорость не снижалась. Такой процент пользователей с пониженным рейтингом прямо коррелирует с количеством безаварийных поездок. Напомним, что 99,9% поездок на самокатах «МТС Юрент» проходят без инцидентов. Возросшую сознательность пользователей также подтверждают официальные данные МВД, согласно которым аварийность с участием СИМ в первом полугодии 2025 г. снизилась на 20%.

При этом важно, что городские правила остаются прежними. Медленные зоны продолжают действовать в независимости от рейтинга. Также сохраняется ограничение скорости в ряде городов (не более 20 км/ч), где это закреплено правилами работы. Это Санкт-Петербург, Калининград, Тюмень, Рязань, Новокузнецк и Казань. Также по умолчанию лимит скорости в 20 км/ч действует для всех пользователей в зоне ТТК-МКАД в Москве.