«МТС Юрент» представил каргобайк для перевозки батарей и электросамокатов — это первая разработка собственного R&D-центра компании

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил каргобайк (карго-велосипед) для операций кикшеринга, который позволит безопасно перевозить по городу электросамокаты и сменные батареи. Это собственная разработка R&D-центра компании, созданного на базе белорусской компании Eleven, которая вошла в контур «МТС Юрент» в декабре 2024 г.

Каргобайк оборудован специальным прицепом для перевозки самокатов, на который одновременно помещается пять устройств. Его задача — уйти от прежнего способа перемещения электросамокатов по городу, «самокат на самокате», и сделать перевозку устройств безопасной и более эффективной.

Каргобайк также укомплектован специальным кейсом для транспортировки батарей электросамокатов и велосипедов сервиса. Один каргобайк сможет перевезти 12 батареек за один рейс, что значительно ускорит процесс смены аккумуляторов на самокатах и повысит операционную эффективность сервиса.

Пилотной территорией по тестированию нового каргобайка для операций станет Москва. На сегодняшний день в городе уже эксплуатируется 50 каргобайков для замены батарей. Массовое оснащение городов этим устройством запланировано на следующий год.

Каргобайк также может быть легко адаптирован для нужд города, например, для перевозки грузов для обслуживания городского хозяйства. Сервис рассматривает сотрудничество с Департаментом транспорта Москвы для использования каргобайков и электросамокатов для задач города.

Каргобайк работает за счет электрического двигателя. Это отвечает стратегии сервиса по отказу от использования в обслуживании самокатов автомобилей с бензиновым двигателем для повышения экологичности и эффективности собственных операций.