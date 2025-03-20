«Клаудмастер» помогла «МТС Юрент» на 20% сократить расходы на ИТ-инфраструктуру

Российская FinOps-платформа «Клаудмастер» (входит в экосистему вендора «Инферит») оптимизировала затраты на облачную инфраструктуру для «МТС Юрент» — сервиса шеринга электросамокатов и велосипедов. FinOps-платформа полного цикла «Клаудмастер» за час подключилась к инфраструктуре, после чего сформировала детализированный отчет о потреблении облака и предложила рекомендации.

«МТС Юрент» оптимизировал свои затраты на облачную инфраструктуру. Благодаря платформе «Клаудмастер» компании удалось сократить расходы на 20%, сохранив стабильность своих сервисов, улучшить прозрачность управления и повысить эффективность внутренних процессов.

С быстрым ростом популярности шеринговых сервисов перед «МТС Юрент» встала задача оптимизации расходов на облачные ресурсы. Растущие затраты и отсутствие детализированных отчетов усложняли процесс бюджетирования и аллокации ресурсов между командами. Руководство компании искало решение, которое обеспечило бы прозрачность, автоматизацию мониторинга и эффективное управление инфраструктурой.

Подключение к платформе «Клаудмастер» заняло 1 час. Уже на начальном этапе сервис предоставил детализированные отчеты и рекомендации по оптимизации облачной инфраструктуры. Эти данные помогли выявить возможности для сокращения расходов без ущерба для производительности. Платформа также обеспечила глубокую детализацию трендов использования ресурсов и ввела постоянный мониторинг для выявления аномалий. Это стало важным шагом к формированию долгосрочной стратегии управления затратами.

Благодаря повышению прозрачности внутренние процессы DevOps-команд стали более слаженными, а внедрение метрик юнит-экономики помогло обосновать использование ресурсов и поставить четкие цели для подразделений. Постоянный мониторинг продолжает обеспечивать контроль за финансовыми потоками и поддерживает эффективность виртуальной инфраструктуры на высоком уровне.

«“Клаудмастер” стал для нас не просто инструментом, а настоящим стратегическим партнером. Прозрачность, детализация и автоматизация, которые платформа предоставляет, кардинально изменили наш подход к управлению облачными ресурсами», — отметил Сергей Гренивецкий, Head of DevOps, «МТС Юрент».

«Мы гордимся тем, что платформа «Клаудмастер» смогла помочь «МТС Юрент» оптимизировать затраты на облачную инфраструктуру, обеспечив им сокращение расходов на 20%. Мы продолжим поддерживать наших клиентов в их стремлении к эффективному управлению ресурсами и финансовыми потоками», — сказал Дмитрий Носаев, директор по развитию «Клаудмастер».