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Кикшеринг «МТС Юрент» будет помогать отряду «ЛизаАлерт» устанавливать местоположение пропавших пользователей

Кикшеринг «МТС Юрент» и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сервис будет помогать волонтерам искать пропавших людей. По запросу со стороны отряда «МТС Юрент» будет сообщать о наличии или отсутствии аккаунтов пропавших людей в приложении сервиса, а также помогать устанавливать их последнее местоположение с помощью имеющихся данных о поездках таких пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Волонтеры «ЛизаАлерт» также получат доступ к самокатам «МТС Юрент» для упрощения логистики в ходе поисков, например, при расклейке ориентировок на пропавших людей или осмотре дворовых и парковых территорий.

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Цифровизация

«Мы стремимся сделать электросамокаты удобным и доступным транспортом, который обеспечивает комфортное и быстрое передвижение по городу. Использование самокатов добровольцами “ЛизаАлерт” — пример того, как самокат упрощает перемещение в тех случаях, когда каждая минута, в прямом смысле слова, может спасти жизнь», — отметил генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.

«Очень важно, что технологии, которые бизнес использует в своей работе, могут прийти на помощь людям, попавшим в беду. Мы уже не первый год сотрудничаем с сервисом и рады, что сейчас наше взаимодействие вышло на новый уровень — ведь любая дополнительная информация о последнем местоположении пропавшего повышает шансы на его спасение», — сказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

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