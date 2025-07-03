«МТС Юрент» на 42% нарастил количество поездок в первом полугодии 2025 года

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» представил результаты операционной деятельности в первом полугодии 2025 г. Количество поездок на платформе «МТС Юрент» за шесть месяцев 2025 г. выросло на 42% (до 54,2 млн). За шесть месяцев 2024 г. на платформе «МТС Юрент» было совершено 38,2 млн поездок. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Количество локаций присутствия сервиса в России выросло с 187 на конец 2024 г. до 202 по состоянию на первое июля 2025 г. Это самая широкая географическая представленность сервиса микромобильности в России и самое широкое проникновение одного сервиса в масштабах страны в мире.

В частности, сервис охватил все города-миллионники России — последним стал Омск, который запустился весной 2025 г. Ключевым драйвером бизнеса в первом полугодии стало масштабирование сервиса в городах Сибири и Дальнего Востока, где компания обновила и существенно нарастила парк электросамокатов. Большой вклад в рост поездок сделали регионы присутствия, которые в этом сезоне работали круглый год – Краснодарский край и Калининградская область.

«В этом году из-за раннего наступления климатической весны большую часть городов в том числе на Урале и в Сибири, и в Москве мы запустили уже в марте, и мы видим стабильно растущий спрос в этих географиях. Мы качественно обновили парк в этом году, и видим, что микромобильный транспорт действительно востребован в городах любого размера — от столицы до малых городов и станиц. Мы продолжаем уверенно расти быстрее рынка и конкурентов. И сейчас наша главная задача продолжать расти не только быстро, но и устойчиво, повышая рентабельность бизнеса», — сказал Иван Туринге, генеральный директор «МТС Юрент».