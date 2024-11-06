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В Иванове за сезон самокатов пользователи «МТС Юрент» проехали более 600 тыс. километров

«МТС Юрент» подвел итоги сезона самокатов в Иваново. В 2024 г. пользователи сервиса проехали более 685 тыс. километров по городу. Выяснилось, что большинство ивановцев соблюдали ПДД и пользовались самокатами по пути на работу и учебу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они едут на работу, учебу или возвращаются домой.

Средняя продолжительность поездки составила 18 минут, при этом большинство поездок (до 86%) совершались по транспортному сценарию. По выходным дням самокаты «МТС Юрент» чаще брали для прогулок, а в пятницу вечером использовали для того, чтобы добраться до развлекательных мест или заведений (баров, кафе).

«Судя по аналитике, самокаты использовались в Иванове для коротких поездок - от дома до остановок общественного транспорта, от остановок общественного транспорта до работы, до торгового центра, салона красоты и так далее. На выходных и вечерами в будни число поездок из развлекательных заведений и кафе домой гораздо ниже — пользователи выбирали такси или общественный транспорт, что говорит о том, что они соблюдают ПДД и не встают на самокаты в нетрезвом виде. Большинство ивановцев все же пользуется самокатами в рамках всех правил, органично вписывая эти экологичные средства передвижения в городскую жизнь», – сказала директор МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

В сезоне 2024 г. «МТС Юрент» сделал упор на безопасность своих пользователей. В Иванове с апреля 2024 г. проводилась «Школа безопасного вождения электросамокатов». За сезон тестирование на ПДД прошли более 3 тыс/ пользователей сервиса «МТС Юрент». Тест содержит 10 вопросов на знание правил. Сейчас его прохождение добровольно, однако в перспективе планируется сделать его обязательным для новых клиентов.

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В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» с 27 мая 2024 г. сервис кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

С начала сезона в Иваново сервис выписал 420 штрафов, заблокировал 160 взрослых аккаунтов. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). Блокировки к пользователям применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса. Кроме того, оператор блокирует несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при его аутентификации в приложении кикшеринга в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. В Иваново в настоящее время заблокировано 55 аккаунтов несовершеннолетних, и сервис продолжает их выявлять.

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