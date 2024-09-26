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«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек

«Инферит ОС» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость отечественной ОС «МСВСфера» с решением для безопасности конечных точек. Операционная система общего назначения «МСВСфера 9» совместима с программным обеспечением Kaspersky Endpoint Security. Сотрудничество открывает бизнесу и государственным организациям новые возможности для построения импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры. Предложение клиентам лучшего стека импортозамещенных ИТ-технологий и технологий информационной безопасности входит в число стратегических драйверов роста ГК Softline.

Подразделение «Инферит ОС», которое входит в экосистему российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), производителя компьютерного и серверного оборудования и разработчика программного обеспечения, и лидер в области информационной безопасности «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» для серверов и ПК с решением для защиты конечных точек Kaspersky Endpoint Security 12.0.

Российская ОС «МСВСфера» на базе GNU/Linux внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры, поддерживает широкий спектр офисных и специализированных приложений, более 10 лет используется в государственных учреждениях и коммерческих организациях.

Kaspersky Endpoint Security 12.0 для Linux помогает защищать устройства от киберугроз. Приложение позволяет проверять объекты файловой защиты в реальном времени и по требованию, обнаруживать зараженные объекты и обезвреживать найденные угрозы, сохранять резервные копии файлов перед лечением или удалением, настраивать параметры проверки зашифрованных соединений и имеет ряд других функций.

Испытания, которые провели ИТ-вендор «Инферит» и «Лаборатория Касперского», подтвердили совместимость ИБ-приложения с версиями операционной системы для автоматизированных рабочих мест и серверов: «МСВСфера АРМ 9» – операционная система для ПК. Имеет привычный российским пользователям интерфейс, что упрощает переход сотрудников организаций на отечественную ОС. Предназначена для использования на 64-разрядных аппаратных платформах Intel и AMD; «МСВСфера Сервер 9» – серверная операционная система, ориентированная на использование в корпоративных информационных системах. Является альтернативой зарубежным серверным ОС уровня Enterprise Linux и обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности. Совместимость с приложениями и сервисами, разработанными для RHEL, CentOS, Oracle Linux и др., упрощает миграцию и решение задач импортозамещения.

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«Вендор «Инферит» ставит перед собой задачу обеспечить совместимость собственного программного обеспечения и техники с максимально широким спектром отечественных ИТ-решений. Мы рады заявить о совместимости операционной системы «МСВСфера» в версиях для серверов и для рабочих мест с одной из лучших платформ для информационной безопасности признанного лидера рынка ИБ – «Лаборатории Касперского», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

«Создание импортонезависимой и безопасной ИТ-инфраструктуры сегодня – критически важная задача для бизнеса и государственных учреждений. Совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с Kaspersky Endpoint Security 12.0 поможет пользователям обеспечить надежную защиту систем и снизить риски при переходе на отечественные решения», — отметила Евгения Кирикова, старший менеджер по продукту «Лаборатория Касперского».

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