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Кукин Александр


24.03.2025 На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды 1
27.08.2024 «Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами 1
03.06.2024 «Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B 1
27.12.2021 Treolan начинает поставки печатных устройств Pantum российского производства 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
12.10.2020 Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества 1
26.05.2020 Pantum запустит две новые серии принтеров на российском рынке 1
13.05.2020 Pantum стал одним из популярных брендов принтеров в России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кукин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Pantum - Пантум 58 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 626 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
Т1 Иннотех 181 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 284 1
Softline - Софтлайн 2894 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 60 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 30 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 705 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1398 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2438 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5936 7
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1188 5
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1335 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 3
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 2
Монохромное изображение - Monochrome image 625 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10060 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4959 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4845 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3367 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7215 1
Принтер - скорость печати 585 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4562 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1138 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1277 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15955 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16175 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1193 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1299 1
Копир - OPC drum - optical photoconductor drum - Фотобарабан 45 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1674 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1920 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 259 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 113 1
Linux OS 10111 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 330 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 152 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
FreePik 1071 1
Галямов Эдуард 5 1
Галухин Роман 5 1
Ельцов Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 3
Европа 21856 2
Африка - Африканский регион 3505 2
Ближний Восток 2967 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 524 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 115 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7592 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9989 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13827 1
Энергетика - Energy - Energetically 5168 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7930 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1610 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4727 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7056 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
Т1 Цифровая академия 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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