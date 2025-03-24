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На российском рынке принтеров революция. HP и Xerox больше никому не нужны – в моде отечественные и китайские бренды

В России резко выросли продажи принтеров, преимущественно за счет российских и китайских производителей. Отгрузки HP и Canon обвалились – россияне, по-видимому, утратили доверие к компаниям, демонстративно отвернувшимся от них и сбежавшим из страны при первой же возможности.

Распечатки в моде

В России по итогам 2024 г. зафиксирован стремительный рост рынка устройств для печати – принтеров и МФУ, цветных и монохромных. Как сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо», за отчетный период продажи таких устройств в России подскочили на 42% в натуральном выражении и на 12% в деньгах год к году.

Основными драйверами рынка стали принтеры и МФУ отечественных и китайских производителей. В России выпускаются принтеры различных форматов, в том числе и офисные, с поддержкой печати на листах А3). CNews писал, что производство таких устройств налажено в Подмосковье. В декабре 2024 г. в России был создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати

Также эксперты «М.Видео-Эльдорадо» связывают это с увеличением продаж недорогих моделей.

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Основные причины столь устойчивого роста рынка, считают эксперты ритейлера – это в первую очередь увеличение спроса на домашнюю печать и корпоративные решения. Чаще всего россияне покупали именно лазерные решения, а не струйные.

По итогам 2024 г. в России было реализовано 3,3 млн принтеров и МФУ против 2,3 млн годом ранее. Россияне потратили на них в сумме 56 млрд руб.

Печатать, но не сканировать

Ситуация на рынке показала, что россияне в меньшей степени заинтересованы многофункциональными устройствами, способными печатать, сканировать и ксерокопировать. Продажи обычных принтеров за отчетный период выросли на 80% год к году в количественном выражении – с 0,9 млн шт. в 2023 г. до 1,6 млн шт. в 2024 г. В деньгах их продажи за тот же срок увеличились на 16%, с 11 до 12 млрд руб. Это стало возможным в первую очередь благодаря частным потребителям, скупавшим в 2024 г. недорогие принтеры для домашнего использования.

МФУ, впрочем, тоже нарастили популярность, хотя и не так радикально. Продажи таких устройств в России показали 17-процентный рост в количественном выражении (с 1,4 до 1,6 млн шт.) и 11% – в денежном (с 39 до 44 млрд руб.). Основная заслуга в этом принадлежит корпоративному сегменту – в 2024 г. они отказывались от американских и японских МФУ в пользу российских и китайских решений.

Чем дешевле, тем лучше

В России в 2024 г. дорожала если не вся, то почти вся техника – на фоне роста ключевой ставки и падения курса рубля. Тем не менее, средняя стоимость устройств для печати по итогам 2024 г. наоборот упала, притом довольно серьезно

Эксперты «М.Видео-Эльдорадо» связывают это с тем, что россияне стали ощутимо реже покупать дорогие решения и все чаще голосовать рублем за доступные принтеры и МФУ китайских марок.

Падение средней стоимости печатных устройств составило 21% год к году – она снизилась до 17,2 тыс. руб. В сегменте обычных принтеров падение составило 35% – с 11,6 до 7,5 тыс. рублей. Средняя цена МФУ в 2024 г. снижалась менее интенсивно – лишь на 5% за весь год.

Игрок года

Как отметили в «М.Видео-Эльдорадо», одним из самых выдающихся игроков на российском рынке принтеров и МФУ по результатам 2024 г. стала китайская компания Pantum. Продажи ее техники подскочили на 11% в натуральном и на 23% в денежном выражениях.

Тем временем к американским принтерам и МФУ россияне явно охладели. Для примера, компания Xerox зафиксировала падение своих продаж на 6% год к году. Как сообщал CNews, в начале октября 2023 г. Xerox попрощалась с российским рынком и продала свое местное подразделение его же топ-менеджменту. К концу октября 2023 г. российская компания, годами носившая название «Ксерокс (СНГ)», была переименована в «Техноэволаб»

Что касается компании HP, то продажи ее принтеров в России обвалились на 6%. Эта фирма известна своим негативным отношением к россиянам – она поддержала антироссийские санкции и в ноябре 2023 г. инициировала процесс ликвидации своего юридического лица.

В марте 2024 г. HP HP закрыла свой российский сайт, оставив россиян, которым ее техника доставалась отнюдь не бесплатно, без техподдержки и даже банально без возможности скачивать драйверы на ноутбуки и принтеры.

В декабре 2024 г. HP отложила уничтожение своей российской «дочки» до весны 2025 г. Но это не означает, что компания намерена остаться в России – она попросту не смогла завершить все дела до истечения первого срока ликвидации и была вынуждена просить о его продлении.

Геннадий Ефремов

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