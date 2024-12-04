В России создан первый отечественный МФУ формата А3 с поддержкой цветной печати

Российский ИТ-холдинг Fplus разработал цветные МФУ формата А3. Аналогов в стране у них нет – отечественные принтеры А3 существуют довольно давно, то поддержки цветной печати у них нет. МФУ – это принтер, сканер и копир в одном устройстве.

Аналогов пока нет

В России созданы первые отечественные принтеры формата А3, поддерживающие цветную печать. Как пишут «Ведомости», их разработал ИТ-холдинг Fplus, осенью 2023 г. прошедший через масштабный ребрендинг.

Новинка Fplus – это многофункциональное устройство (МФУ), сочетающее в себе принтер, сканер и копир. Лист бумаги формата А3 ровно вдвое больше по сравнению с знакомым каждому форматом А4, но используется А3 гораздо реже.

По словам замгенерального директора Fplus по периферийным устройствам Дмитрия Купцова, в России устройства цветной лазерной печати на бумаге формата А3 в России были и раньше. Но он подчеркнул, что это продукция иностранных компаний, которая, к тому же, в нынешних реалиях ввозится в Россию по параллельному импорту.

Четыре вместо одного

Для выхода на рынок цветной А3-печати холдинг Fplus подготовил сразу четыре МФУ. Модели схожи между собой, но все же имеют ряд различий, заключающиеся в первую очередь в скорости печати и сканирования. Также они имеют разную мощность автоподатчика, что тоже влияет на скорость печати.

Fplus Fplus МС5501, флагманская модель в новой линейке

Первые экземпляры МФУ Fplus поступят в продажу в I квартале 2025 г. Сначала покупателям станут доступны модели MC4501 и МС5501, а во II квартале 2025 г. свет увидят оставшиеся два представителя квартета – МС2501 и MC3501.

Fplus решил выпустить сначала более производительные принтеры. В их названии скрыта скорость печати – MC4501 и МС5501 выдают до 45 и 55 страниц в минуту соответственно. Скорость сканирования у обеих моделей достигает 240 страниц в минуту в зависимости от выбранного режима.

МФУ МC2501 и МC3501 ощутимо менее производительные. Они способны распечатывать до 25 и 35 страниц в минуту и сканировать до 200 страниц за тот же отрезок времени.

И бренд, и сборка – все отечественное

По информации издания, новые крупноформатные МФУ Fplus будут выпускаться на российском заводе холдинга. Он расположен в Московской области и работает, как сообщал CNews, с февраля 2024 г.

Между тем, полностью отечественными эти принтеры считать никак нельзя. В России отсутствует производство целого ряда компонентов устройств печати, цветных или монохромных, и потому их приходится заказывать из-за рубежа. Дмитрий Купцов подтвердил это изданию.

К моменту выхода материала не было известно о планах Fplus поставлять новые МФУ формата А3 в классическую розницу. Напомним, что А3-печать почти не востребована среди обычных потребителей, формат А4 на протяжении десятилетий прочно удерживает самого популярного.

FreePik А4-печать более востребована в России, нежели А3

Между тем, печать на листах А3 регулярно осуществляется в различных компаниях, и именно на них, равно как и на госсектор, и ориентированы новинки Fplus. По словам Купцова, основная ставка делается на банковский, нефтяной и производственный сектора, где МФУ будут применяться «для составления графиков, диаграмм и таблиц».

С кем придется конкурировать

Основные соперники новинок Fplus на рынке печати формата А3 – это иностранные вендоры, которые завоевали российский рынок много лет назад и продолжающие пользоваться спросом даже в период антироссийских санкций. Также им придется бороться с китайскими брендами, включая, вероятно, Pantum, популярность которого резко выросла за последние три года. В список конкурентов Купцов внес американскую компанию HP, которая в начале декабря 2024 г. перенесла срок ликвидации своего российского юрлица, а также японские Kyocera, Canon и Ricoh.

К отечественным соперникам Fplus на рынке печати А3 можно отнести компанию «Гравитон». CNews писал, что летом 2024 г. она запустила производство линейки МФУ и принтеров, среди которых есть устройства с поддержкой формата А3. Но цветная печать А3-моделям компании пока недоступна.

По данным холдинга Fplus, суммарный объем рынка цветной лазерной техники в России, включая форматы А3 и А4, по итогам 2024 г. достиг 1,5–1,7 млн устройств. В деньгах это в пределах $500-600 млн.

Что до цветных лазерных принтеров и МФУ, то у них лишь около 10% российского рынка устройств для печати в натуральном выражении (статистика «Гравитона»). В деньгах же они занимают вплоть до 25% рынка ввиду их гораздо более высокой стоимости по сравнению с моделями, поддерживающими только монохромную печать.