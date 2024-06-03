«Т1 Сервионика» станет первым стратегическим сервисным партнером Pantum для B2B

«Т1 Сервионика» (холдинг Т1), ведущая компания на рынке ИТ-аутсорсинга России, станет официальным партнером, оказывающим сервисную поддержку в части обслуживания российских B2B клиентов компании «Пантум», ведущего мирового поставщика комплексных решений для печати и одного из лидеров по отгрузкам печатающей техники в России. Об этом CNews сообщили представители Т1.

В планах по развитию партнерства — создание обширной сети авторизованных сервисных центров. Штатные инженеры департамента сервиса печати «Т1 Сервионики» уже расширяют свои компетенции и проходят обучение по установке оборудования Pantum и обработке гарантийных и сервисных запросов на всей территории России.

Комплексные решения для печати Pantum включают высокотехнологичные монохромные и цветные бизнесустройства А4 и А3 формата, МФУ промышленного назначения, качественные сопутствующие материалы — картриджи, фотобарабаны, бункеры отработанного тонера, опциональные лотки для бумаги, а также ПО и электронные компоненты для оборудования.

Благодаря надежному партнерству клиенты «Т1 Сервионики» и холдинга Т1 получат квалифицированную поддержку специалистов департамента сервиса печати «Т1 Сервионики», прошедших сертификацию по работе с оборудованием Pantum, а также возможность гибко дорабатывать продукцию вендора под индивидуальные требования и специфику бизнес-процессов.

«Сотрудничество с ведущим российским провайдером профессионального ИТ-аутсорсинга позволяет нам повысить сервисные компетенции и географический охват обслуживания B2B-клиентов. В настоящее время «Т1 Сервионика» уже является нашим авторизованным сервисным партнером, однако это — лишь начало долгосрочного проекта, который предоставит крупным корпорациям доступ к устройствам высокотехнологичной комплексной печати и квалифицированной технической поддержке», — сказал Александр Кукин генеральный директор ООО «Пантум».

«Сотрудничество с одним из мировых лидеров производства оборудования для печати по обслуживанию российского сектора B2B является важным для расширения партнёрского пула Т1 Сервионики. Накопленная специалистами нашей компании экспертиза в области сервиса печати и соответствие самым высоким стандартам SLA будут способствовать продвижению продукции Pantum в новом для вендора сегменте на российском рынке. Сейчас мы совместно разрабатываем стратегию открытия сервисных центров для B2B-клиентов во всех уголках страны. Растущий запрос отечественных корпораций на качественное замещение печатных устройств, их подключение и обслуживание с одной стороны и проверенная техника с мощным штатом технической поддержки с другой позволяют говорить о перспективе стремительного развития и масштабирования нашего сотрудничества», — сказал Александр Ельцов, генеральный директор, «Т1 Сервионика».

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления «Иннотех» (Т1 Иннотех, Мультикарта), «Искусственный интеллект» (Т1 ИИ), «Сервионика» (Т1 Сервионика), «Интеграция» («Т1 Интеграция», «Т1 Облако»), «Радиоэлектроника» и вендор НОТА от Т1. Они обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

«Т1 Сервионика» (входит в холдинг Т1) — российский провайдер полного спектра услуг в области ИТ-инфраструктуры и облачных вычислений для клиентов малого, среднего и крупного бизнеса, холдинговых структур и госсектора. В штате компании более 2000 инженеров, работающих на значительной территории России. Региональная сеть аутсорсера включает 80 обособленных подразделений, 420 партнерских организаций, 80 региональных складов и ЗИП, 290 точек присутствия инженеров. В структуре компании создан центр компетенций, объединяющий инженеров, квалификации которых подтверждены более чем 800 сертификатами, а также круглосуточная служба поддержки, осуществляющая прием, регистрацию обращений и первичную поддержку в режиме 24x7. Проектный портфель компании состоит из более чем 400 контрактов в государственном и финансовом секторах, ритейле, телеком, производственных компаниях, транспорте и логистике.

Pantum — международная компания из Китая, которая с 2010 г. разрабатывает, производит и продаёт печатающую технику МФУ, а также расходные материалы, заправочные комплекты, электронные компоненты и комплектующие. С 2013 г. компания имеет региональное представительство в Москве. В 2021 г. в рамках проекта по локализации производства состоялся запуск конвейерных линий по сборке печатного оборудования. Сегодня компания Pantum предлагает пользователям печатное оборудование полностью соответствующее международным стандартам качества. Продукция компании доступна в более чем 110 странах - в Китае, России странах СНГ, Европы, Африки, Америки и других.