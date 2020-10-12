Asbis и Pantum объявили о начале глобального сотрудничества

Asbis и Pantum объявили о заключении глобального дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis в ближайшее время начнет поставки всего модельного ряда принтеров и МФУ Pantum на территорию России, а с IV квартала 2020 г. компания планирует начать отгрузки устройств в страны СНГ. Кроме того, в 2021 г. устройства Pantum в продуктовом портфеле Asbis станут доступны партнерам в странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

«Мы видим большой потенциал в ряде сегментов российского рынка печатной техники и устройства Pantum станут отличным решением как для конечного потребителя, представляя собой качественный продукт по доступной цене, так и для корпоративного заказчика, где надежность и простота обслуживания оборудования ценится традиционно высоко», — сказал Эдуард Галямов, генеральный директор компании Asbis.

«Мы рады, что к списку наших международных партнеров присоединилась компания Asbis, обладающая богатым опытом по работе с самыми различными каналами продаж. Совместные усилия наших компаний позволят существенно увеличить долю Pantum на рынке техники для печати и расходных материалов не только в корпоративном секторе, но и среди конечных потребителей. Вместе мы постараемся сделать линейку устройств и расходных материалов более доступной для наших покупателей», — отметил Александр Кукин, Sales Director Pantum International Limited.