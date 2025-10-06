По HP, Canon и Brother нанесен тяжелый удар. Разрабатывается уникальный принтер на полностью открытом ПО и Raspberry Pi

Анонсирован проект полностью открытого принтера Open Printer. Вся информация по его сборке и настройке размещена в открытом доступе, равно как и драйверы. Его его основа – это дешевый одноплатный ПК Raspberry Pi, он имеет колоссальную базу для ремонта и апгрейда. Open Printer печатает чернилами и использует картриджи HP. Пользоваться совместимыми картриджами от сторонних производителей никто запрещать не будет.

Открытый и дешевый

Создан проект открытого струйного принтера Open Printer. Это ультракомпактное решение, по умолчанию способное печатать на рулонной бумаге и на листах А4. Опционально поддерживается печать на А3. Поддерживается как цветная, так и монохромная печать.

По задумке авторов проекта, Open Printer представляет собой модульный принтер с огромным потенциалом не только ремонта, но и апгрейда. Проект целиком состоит из типовых деталей, которые легко поддаются замене.

Основу Open Printer составляет Raspberry Pi Zero W – бюджетный одноплатный компьютер, который, как установила редакция CNews, в российской рознице на момент выхода материала стоил в пределах 2700 руб. Он имеет встроенный модуль Wi-Fi, что позволит управлять принтером «по воздуху».

open-printer Цветная печать поддерживается

Сроки релиза Open Printer, а также суммарную стоимость его компонентов разработчики не называют.

Все в доступе

Разработчики Open Printer выкладывают все необходимую информацию о принтере в открытом доступе. В Сети бесплатно можно найти, к примеру, все схемы его электронных и механических компонентов.

То же касается и программной части. Прошивки и драйверы тоже доступны для бесплатного скачивания.

open-printer Компоненты принтера

Единственное ограничение – вся эта информация распространяется по лицензии Creative Commons BY‑NC‑SA 4.0. Она подразумевает исключительно некоммерческое использование и запрещает коммерческую эксплуатацию.

Никаких проблем с картриджами

Основная головная боль всех владельцев современных принтеров – это расходные материалы, в особенности картриджи. Все крупные производители устройств для печати идут на самые разные ухищрения, лишь бы потребители приобретали исключительно оригинальные расходники, которые, во-первых, всегда стоят дороже совместимых, во-вторых, являются основной статьей дохода вендоров принтеров.

open-printer Пример монохромной печати на рулонной бумаге

Компания HP регулярно грешит удаленной блокировкой принтеров в качестве мести покупателям за использование неоригинальных картриджей. Иногда это приводит к поломке устройств – они перестают работать даже с фирменными расходниками.

Как сообщал CNews, в начале весны 2025 г. компания Brother, еще один крупный производитель принтеров, решил взять пример с HP и тоже начал блокировать свои принтеры за установку неоригинальных картриджей.

С Open Printer таких проблем возникнуть не должно. Открытый принтер обучен работе с картриджами HP 63 и HP 302. Это очень популярные и широко распространенные картриджи, которые продаются, в том числе, и на российских маркетплейсах.

Оригинальные картриджи HP до сих пор можно купить в России

В принтере не будет никакой защиты от использования совместимых картриджей. Также разработчики не намерены внедрять никакие решения по защите от повторной заправки.

Как печатать

Базовая версия принтера Open Printer рассчитана на работу с как минимум с одним картриджем. Можно установить цветную или черную версию HP 63 или HP 302 на выбор, а также сразу два картриджа одновременно – черный и цветной.

Главный компонент Open Printer продается в России

В цветном режиме максимальное разрешение печати составляет 1200 точек на дюйм (dpi). В монохромном режиме оно вдвое ниже – 600 dpi, что является стандартом для подавляющего большинства современных струйных принтеров начального и среднего уровней.

Одноплатник Raspberry Pi Zero W служит в Open Printer основой и управляет всеми компонентами принтера. Меню и прочая информация выводятся на 1,47-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 172х320 пикселей, а управление режимами печати осуществляется при помощи кнопки-колеса.

За взаимодействие с картриджем отвечает микроконтроллер STM32. Принтер можно подключать к ПК по USB-C. Отдельно у него есть порт USB-A для прямой печати с внешних накопителей, а если нужно передать файл на печать «по воздуху», то можно использовать модули Wi‑Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1.

Размеры принтера – 500x100x110 мм.