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Популярнейшие в России принтеры блокируются из-за «неправильных» картриджей. Разблокировка бьет по кошельку. Защититься почти невозможно

Компания Brother начала удаленно блокировать свои принтеры, если в тех установлен неоригинальный картридж. Реализовано это посредством новых прошивок, а чтобы пользователи не смогли установить старые прошивки, Brother удалила их со своего сайта. Чтобы защититься, нужно заранее скачать старую версию ПО и запретить принтеру доступ в интернет, пока он получил обновление.

И ты, «Брат»

Японская компания Brother начала блокировать свои принтеры в качестве мести пользователям за то, что те решили сэкономить и пользуются неоригинальными картриджами. Как пишет Tom’s Hardware, блокировка происходит удаленно – принтеры в фоновом режиме скачивают обновление своего ПО со встроенной функцией блокировки, после чего начинают следить за тем, какие именно картриджи в них используются. В случае обнаружения так называемых «совместимых» расходников принтеры блокируются до тех пор, пока пользователь не раскошелится на оригинальный картридж.

Пользоваться устройствами становится фактически нельзя. Это означает, что производитель ограничивает потребителю доступ к устройству, которое он купил за свои деньги. А поскольку при покупке принтера Brother пользователи не подписывают документ, в котором обещают пользоваться только оригинальными расходниками, для Brother такие вольности, вероятно, могут обернуться лавиной судебных исков.

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Freepik
Чем активнее производители блокируют принтеры, тем стремительнее развивается электронный документооборот

Brother – это один из крупнейших производителей струйных и лазерных принтеров в мире. По данным исследовательской компании IDC, в III квартале 2024 г. она заняла четвертое место после HP, Epson и Canon с долей рынка 9,4% и продажами на уровне 1,9 млн устройств. На российском рынке Brother представлена официально – у нее есть фирменный русскоязычный сайт, где можно купить ее продукцию, а также ее принтеры имеются в ассортименте крупнейших ритейлеров и маркетплейсов.

Пользователю знать необязательно

Принтеры Brother скачивают обновление ПО в фоновом режиме, в подавляющем большинстве случаев не запрашивая разрешение у пользователя. Происходит это при наличии у принтера доступа в интернет. Эксперты Tom’s Hardware рекомендуют владельцам печатающих устройств Brother не пускать их в Сеть, пока они не скачали опасный для кошелька апдейт – оригинальные картриджи всегда стоят ощутимо дороже совместимых, что и вынуждает пользователей покупать последние.

Многие принтеры позволяют устанавливать старую версию прошивки вместо новой. Казалось бы, решение проблемы найдено, но Brother решила сыграть на опережение. По данным Tom’s Hardware, она регулярно удаляет со своего официального сайта устаревшие версии ПО, тем самым лишая пользователей простого способа обхода новых лимитов, выставляемых производителем.

Одной проблемы было мало

Даже если владелец принтера Brother избежит проблем с блокировкой, он может столкнуться с другой неприятностью при использовании неоригинальных картриджей. Она затрагивает исключительно устройства с поддержкой цветной печати.

Tom’s Hardware назвал эту неприятность «антипотребительской» (anti-consumer problem). Она заключается в неработоспособности функции калибровки цвета, если в принтере установлены совместимые картриджи. Притом раньше все функционировало корректно, из чего можно сделать предположение, что поломка этой функции тоже может быть связана с принудительным фоновым обновлением программного обеспечения принтера.

Не все примеры одинаково полезны

Brother – не первый производитель принтеров, решивший в столь радикальной манере бороться с желанием миллиардов людей экономить на покупке оригинальных картриджей. Ранее «на темную сторону» переметнулась японская Canon, а ей пример подала американская HP Inc.

HP возвела борьбу с совместимыми расходниками в абсолют и даже устраивала рейды на склады с такими картриджами в России. Также она тоже массово блокирует свои принтеры и не дает установить более старую прошивку. Гендиректор компании открыто назвал потребителей, предпочитающих совместимые картриджи, «плохими инвестициями» (bad investments) для компании.

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Но при всем этом и HP, годами практикующая удаленную блокировку своих устройств, продолжает наращивать объемы продаж. Так, в III квартале 2024 г. HP реализовала более 7,17 млн принтеров, тогда как годом ранее ее результаты были на уровне 6,6 млн.

У Canon ситуация обратная – 4,32 млн в III квартале 2024 г. и 4,48 млн год назад. Brother реализовала 1,9 млн и 1,83 млн принтеров соответственно (статистика IDC).

Геннадий Ефремов

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