«Инферит» (ГК Softline) и Pantum подтвердили совместимость ОС «МСВСфера» 9 с печатающими устройствами

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) и компания Pantum, международный производитель печатающей техники, объявили о завершении испытаний на совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 и линейки устройств Pantum. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Российский ИТ-вендор «Инферит» и компания Pantum, производитель принтеров и МФУ, завершили испытания на совместимость операционной системы «МСВСфера» 9 с линейкой устройств Pantum. Тесты подтвердили полную совместимость и стабильную работу монохромных и цветных принтеров и МФУ под управлением ОС «МСВСфера» 9. Пользователи ОС «МСВСфера» 9 теперь могут быть уверены в стабильной работе печатающих устройств Pantum. Это расширяет возможности для организаций, стремящихся к построению надежной ИТ-инфраструктуры с использованием современных технологических решений.

Данное партнерство является частью более широкой инициативы по развитию экосистемы совместимых решений и предоставлению пользователям широкого выбора оборудования, работающего с отечественными операционными системами.

ОС «МСВСфера» 9 – семейство операционных систем общего назначения на основе ядра GNU/Linux, включающее решения как для серверов, так и для рабочих станций. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры. Серверная версия «МСВСфера Сервер» 9 представляет собой полноценную альтернативу зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux. Ее ключевая особенность – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса. Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ» 9, которая обеспечивает среду для конечных пользователей, поддерживая офисные и специализированные приложения.

Pantum – международная компания, которая с 2010 г. разрабатывает, производит и продает печатающую технику, а также расходные материалы и комплектующие. Сегодня компания предлагает пользователям более 80 моделей монохромных и цветных устройств А4 и А3 формата.

«Операционная система МСВСфера от российского производителя протестирована и адаптирована для эффективной работы с нашим монохромными и цветными устройствами А4 и А3 формата, что гарантирует стабильность и совместимость решений для всех пользователей техники Pantum», – сказал Александр Кукин, генеральный директор ООО «Пантум».

«Подтверждение совместимости ОС «МСВСфера» 9 с устройствами Pantum – это важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию кросс-платформенности и расширению экосистемы совместимых решений. Мы последовательно работаем над тем, чтобы наша операционная система поддерживала широкий спектр как отечественного, так и зарубежного оборудования», – отметил Дмитрий Баранов, директор продуктов «Инферит ОС».