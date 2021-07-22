Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum

Treolan, российский ИТ-дистрибьютор (входит в группу «Ланит»), и Pantum, производитель лазерных многофункциональных устройств (МФУ), принтеров и тонер-картриджей, подписали соглашение о сотрудничестве. В статусе официального дистрибьютора компания Treolan будет заниматься поставками оборудования для печати Pantum, а также расходных материалов к ним через своих партнеров по всей России.

Pantum – международная компания, которая разрабатывает, производит и продает лазерные принтеры и тонер-картриджи для пользователей по всему миру. Лазерные МФУ и принтеры Pantum сегодня продаются в более чем 40 странах и регионах: КНР, России, США, Европе, Южной Африке, на Ближнем Востоке и других.

Александр Кукин, директор по продажам Pantum в России и СНГ, сказал: «Компания Treolan известна на рынке как надежный дистрибьютор. Я уверен, что технические, маркетинговые и бизнес-ресурсы Treolan позволят нам выйти на новый уровень продаж и, соответственно, развития компании».

Роман Галухин, руководитель департамента продакт-маркетинга компании Treolan, отметил: «Pantum сегодня занимает высокие позиции на рынке офисной печатной техники, поскольку производит надежное, функциональное и стабильное оборудование. Для нас такое сотрудничество – возможность развивать направление печатной продукции и усилить портфель вендоров еще одним сильным поставщиком, а наши партнеры получат еще больше проверенных решений, которые будут востребованы среди конечных заказчиков».