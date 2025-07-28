«Инферит ОС» (ГК Softline) запускает курсы по администрированию и основам работы в ОС «МСВСфера» в Академии Softline

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» совместно с Академией Softline запускает авторизованное обучение для ИТ-специалистов — «Администрирование операционной системы "МСВСфера"» и «Основы работы в ОС "МСВСфера"». Образовательные программы повышения квалификации помогут как начинающим пользователям, так и системным администраторам, и инженерам уверенно работать с отечественным ПО в условиях перехода на российские технологии, что отвечает стратегии ГК Softline по развитию собственных ИТ-продуктов. Академия Softline – единственный авторизованный учебный центр, предоставляющий услуги обучения по продуктам «Инферит ОС». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Образовательная программа для системных администраторов и технических специалистов охватывает все аспекты работы с версиями ОС для серверов и рабочих станций — «МСВСфера Сервер» и «МСВСфера АРМ». От управления серверами, настройки сетевых сервисов и LVM до мониторинга и обеспечения безопасности.

Курс по основам работы в ОС «МСВСфера» предназначен для начинающих пользователей и охватывает базовые навыки работы с графическим интерфейсом, файлами, приложениями и сетью, что позволяет слушателям уверенно использовать ОС в повседневной работе.

Для каждого курса доступно как очное, так и дистанционное обучение под руководством эксперта. Выпускники авторизованных программ получат удостоверения о повышении квалификации, а также сертификаты Академии Softline и «МСВСфера».

«В условиях стремительного перехода на отечественное ПО критически важно восполнять дефицит ИТ-специалистов. Перед «Инферит ОС» стоит задача не только поставлять программные решения, но и обеспечивать качественную подготовку специалистов для эффективной работы с ними», – сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Объединяя усилия и ресурсы наша группа компаний создает уникальный синергетический эффект. Рынок получает не только современные программные продукты, но и эффективные образовательные программы. Такое комплексное предложение помогает заказчикам быстро освоить новые технологии, значительно ускорить процесс внедрения отечественного ПО и создать надежную, независимую ИТ-инфраструктуру», – сказал Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.