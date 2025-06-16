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«Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве

«Инферит ОС», подразделение вендора «Инферит» (ГК Softline), специализирующееся на разработке и развитии российских операционных систем заключило стратегическое партнерство с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева и парфюмерным брендом Vdohni.

В рамках партнерства «Инферит ОС» обеспечили университет ноутбуками производства «Инферит» с установленной российской операционной системой «МСВСфера».

Магистрантами программы «Технология парфюмерно-косметических композиций», созданной на базе РХТУ им. Менделеева по поручению Минпромторга России, совместно со специалистами парфюмерного бренда Vdohni был создан сложный многослойный аромат. Глубокая экспертиза кафедры в создании сложных ольфакторных композиций позволила точно отразить философию операционной системы «МСВСфера» и атмосферу ИТ-отрасли в целом: технологический суверенитет, надежность, баланс традиций и будущего. Аромат будет применяться на мероприятиях и демостендах компании, а также вкладываться в технику «Инферит» в виде арома-стикера.

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«Этот проект — пример того, как на пересечении науки, технологий и искусства рождаются новые формы взаимодействия с аудиторией. Вместе с РХТУ мы создали аромат, который буквально ощущается как дух нашей операционной системы: надежный, вдохновляющий, устремленный в будущее», – отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

«Работа над ароматом для „МСВСфера“ стала интересным научным вызовом. Мы стремились создать не просто аромат, а метафору технологического лидерства, уверенности и инноваций. Проект показал, как наука может усиливать восприятие бренда на эмоциональном уровне», — сказал заведующий кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ им. Д.И. Менделеева Павел Вандышев.

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