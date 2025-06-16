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Вандышев Павел
УПОМИНАНИЯ
|16.06.2025
|«Инферит ОС», РХТУ им. Менделеева и парфюмерный бренд Vdohni заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
Вандышев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 1
|ОС - Операционная система - OS - Operating system 26102 1
|Назаренко Ирина 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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