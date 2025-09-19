Разделы

Хорошилов Алексей


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Выведена формула доверенного репозитория открытого ПО 1
16.08.2023 Команда «Инферит МСВСфера» исследует безопасность ядра Linux 1
09.12.2021 ГК Astra Linux и ИСП РАН представили основы методологии разработки безопасного системного программного обеспечения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хорошилов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3124 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 92 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 18 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2277 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2676 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 963 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11944 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25536 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 1
Linux OS 10646 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 335 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4980 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 161 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 596 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Харитонов Дмитрий 64 1
Баранов Дмитрий 24 1
Девянин Петр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 1
РАН - Российская академия наук 1975 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 196 2
