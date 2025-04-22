«Инферит ОС» подтвердил совместимость ОС «МСВСфера Сервер» 9 с Axiom JDK и Liberсat Certified

Российский разработчик «Инферит ОС» («Инферит», ГК Softline) и компания Axiom JDK (АО «Аксиом») протестировали четыре продукта линейки Axiom JDK и Liberсat с операционной системой «МСВСфера Сервер» 9. Результаты испытаний подтвердили корректную работу ОС и среды исполнения Java, сервера Java-приложений и их сертифицированных ФСТЭК версий. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Axiom JDK — российская платформа Java, которая используется в системах, требующих высокого уровня безопасности, КИИ и сложных ИТ-ландшафтах. Это единое решение для облачных, серверных, десктопных систем и Docker-контейнеров, соответствующее стандарту Java SE.

Успешные тесты позволят рекомендовать клиентам «Инферит» использование отечественного Java-стека: ОС, сервера приложений и среды исполнения Java. Российский стек Java EE/Jakarta EE обеспечивает независимость от зарубежных решений, а сертификация ФСТЭК гарантирует защиту данных в критически важных системах. Интеграция Axiom JDK и Liberсat с ОС «МСВСфера Сервер» 9 дает возможность создавать ИТ-инфраструктуры, полностью соответствующие требованиям технологического суверенитета.

В ходе тестирования были развернуты две среды. Первая - с ОС «МСВСфера Сервер» 9, системой виртуализации Hyper-V, дистрибутивом Axiom JDK и сервером приложений Liberсat. Вторая, аналогичная среда, — с сертифицированными продуктами Axiom JDK Certified и Liberсat Certified. По итогам испытаний все решения получили сертификаты совместимости.

В рамках испытаний удалось: установить и настроить все компоненты; разработать тестовое веб-приложение на Jakarta EE, развернутое в среде Liberсat; провести тестирование работы сервера приложений и выполнения Java-кода; проверить работоспособность приложения, доступного по локальному адресу в браузере.

Сервер приложений Liberсat предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE и выступает альтернативой Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и WildFly. Liberсat поставляется совместно с Axiom JDK в виде контейнера сервлетов, сервера приложений и встраиваемой библиотеки для использования, например, в приложениях на Spring.

Версии Axiom JDK Certified и Libercat Certified сертифицированы ФСТЭК по 4УД для применения на объектах с повышенными требованиями к ИБ. Продукты входят в единый реестр российского ПО и поддерживают максимальное количество существующих системных конфигураций, включая отечественные ОС, СУБД, оборудование, приложения и облака.

ОС «МСВСфера Сервер» 9 — российская серверная операционная система корпоративного класса. Прошла оценку ФСТЭК для получения сертификата соответствия четвертому классу защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ) и включена в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает простую миграцию с RHEL, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux и Oracle Enterprise Linux. Является альтернативой для Microsoft Windows Server и совместима с российскими инфраструктурными решениями.

«Безопасность, надежность и суверенность являются приоритетами для развития наших продуктов. Благодаря этому отечественная Java позволяет эффективно решать задачи высокой сложности и является ядром защищенной ИТ-инфраструктуры. Совместно с партнерами мы инвестируем в подтверждение совместимости со всеми используемыми платформами, чтобы обеспечить предсказуемость разработки и устойчивость критических систем на Java. Мы приветствуем партнерство с компанией "Инферит” — это важный шаг в выстраивании референсной архитектуры ИТ-решений на базе отечественного Java-стека», — сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Интеграция отечественных продуктов Axiom JDK и Liberсat с ОС «МСВСфера Сервер» 9 отвечает нашей стратегии по развитию экосистемы отечественного ПО, совместимого с нашими операционными системами. Это именно то предложение, которое требуется нашим заказчикам, использующим Java-приложения, в том числе в средах с повышенными требованиями к ИБ. Мы стремимся предоставлять пользователям современные, безопасные и полностью совместимые решения для построения корпоративных ИТ-инфраструктур», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».