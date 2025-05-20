ОС «МСВСфера АРМ» 9 от «Инферит ОС» подтвердила совместимость с офисным пакетом «АльтерОфис 2025»

Российский разработчик «Инферит ОС» (ГК Softline) и производитель общесистемного и прикладного ПО «АЛМИ Партнер» объявили о полной совместимости ОС «МСВСфера АРМ» 9 и офисного пакета «АльтерОфис 2025». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Теперь пользователи ОС «МСВСфера АРМ» 9 могут без ограничений по функционалу использовать пакет офисных приложений «АльтерОфис 2025» на своих устройствах. Проведенное тестирование подтвердило корректную и стабильную работу всех ключевых компонентов офисного пакета в среде ОС, включая почтового клиента, текстового редактора, редакторов таблиц и презентаций.

«АльтерОфис 2025» – один из флагманских продуктов компании «АЛМИ Партнер», созданный с помощью дополнительных проприетарных компонентов. Он соответствует государственным стандартам в области безопасности и входит в реестр отечественного ПО. Функционал приложений-редакторов и почтового клиента отвечает потребностям бизнеса вне зависимости от отрасли. Продукт интегрируется с существующими ОС и ПО и поддерживает распространенные форматы файлов (ODF, DOCX, XLSX, PPTX), что упрощает миграцию с зарубежных офисных пакетов.

Операционная система «МСВСфера АРМ» 9, созданная «Инферит ОС» – решение корпоративного класса для пользователей ПК. Она разработана на ядре Linux и является полноценной альтернативой таким зарубежным пользовательским ОС, как Windows и MacOS. Важная особенность решения – длительные сроки поддержки: для версии 9 до 2032 г. Операционная система входит в реестр отечественного ПО и подходит для применения как в государственных, так и коммерческих организациях.

Интеграция с «АльтерОфис 2025» усиливает экосистему отечественных ИТ-решений для корпоративной сферы, которые поддерживаются ОС «МСВСфера АРМ» и доступны ее пользователям. Это в свою очередь позволяет государственным и частным российским компаниям строить инфраструктуру и создавать полнофункциональные цифровые рабочие места без зависимости от зарубежных платформ и ПО. Партнерство «Инферит ОС» и «АЛМИ Партнер» – еще один шаг к укреплению технологического суверенитета России.

«Тестирование на совместимость “АльтерОфис 2025” и ОС “МСВСфера АРМ” 9 – это важное событие для рынка отечественных ИТ-решений, которое демонстрирует возможности эффективной работы российских продуктов в корпоративной среде и открывает новые перспективы для компаний, стремящихся к цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов. Пользователи получают доступ к современному офисному пакету с широким спектром функций, который совместим с операционной системой. Это обеспечивает бесперебойную работу и повышает производительность сотрудников», — сказала Светлана Спирина, коммерческий директор компании «АЛМИ Партнер».

«Каждый успешный тест совместимости — это вклад в цифровую независимость России. Интеграция ОС “МСВСфера АРМ” 9 с пакетом “АльтерОфис 2025” позволяет бизнесу и государственным структурам использовать мощные, безопасные и проверенные ИТ-решения, которые соответствуют высоким требованиям современной индустрии», – сказала Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».