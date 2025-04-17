В компании «Инферит» назначен директор по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил о назначении на должность директора по маркетинговым коммуникациям, PR и бренду (Chief Brand Officer, CBO) Анны Кулик, которая ранее занимала пост директора по маркетингу (Chief Marketing Officer, CMO) компании. Это стратегическое решение отражает фокус «Инферит» на динамичном росте продуктового портфеля, усилении корпоративных коммуникаций и укреплении репутации бренда на рынке.

На новом посту Анна Кулик сосредоточится на формировании и реализации единой бренд-стратегии компании, развитии присутствия в медиапространстве и выстраивании долгосрочных отношений с клиентами и партнерами. Ее роль предусматривает курирование всех маркетинговых коммуникаций — от публичных связей и взаимодействия со СМИ до управления брендом продуктовой экосистемы. Бренд «Инферит» продолжит свое активное развитие и усилит акцент на взаимодействии с ключевыми аудиториями. Среди стратегических направлений — корпоративный сегмент и государственный сектор, а также развитие партнерских отношений с научно-технологическими организациями. Подобные сотрудничества открывают возможности для реализации совместных проектов и позволяют «Инферит» вносить значимый вклад в технологическое развитие отрасли.

Анна Кулик обладает более чем 12-летним опытом работы в сфере стратегического брендинга и маркетинга высокотехнологичных продуктов в России и за рубежом. Ее профессиональный путь включает сотрудничество с международными венчурными фондами, технологическими стартапами и ИТ-компаниями. Под ее руководством была разработана платформа бренда и экосистемы продуктов «Инферит». Благодаря системному подходу и глубокому пониманию рынка удалось сформировать единый целостный образ «Инферит» — от аппаратных решений до ПО, информационной безопасности и облачных сервисов.

Анна Кулик ведет авторские колонки в деловых и профильных изданиях. Она также представляет вендора в качестве уполномоченного по этике ИИ в «Альянсе в сфере искусственного интеллекта», внося вклад в формирование этических стандартов применения искусственного интеллекта в России.

Иван Киреев, управляющий директор компании «Инферит», сказал: «Укрепление нашего бренда и доверия к продуктам — одна из ключевых задач на новом этапе развития “Инферит”. Создание отдельного направления, объединяющего маркетинговые коммуникации, PR и бренд-менеджмент, продиктовано стремлением компании быть ближе к своим клиентам и партнерам. Анна Кулик — выдающийся профессионал, уже внесший огромный вклад в становление “Инферит”. Уверен, ее опыт выведет наши коммуникации на новый уровень и поможет “Инферит” закрепить позиции надежного партнера для бизнеса и государства, обеспечивая технологический суверенитет и безопасность ИТ-инфраструктуры наших клиентов».

Анна Кулик отметила: «Возглавить направление бренда и коммуникаций "Инферит" — большая честь и ответственность. За последние два года мы с командой проделали большую работу, нам удалось построить прочный фундамент бренда и повысить узнаваемость вендора на российском рынке. Впереди — не менее амбициозные задачи. “Инферит” вступает в важный этап роста, расширяет продуктовый портфель и географию присутствия, и я рада сосредоточиться на усилении его публичного образа и репутации. Для меня бренд — система смыслов, через которую компания говорит с миром: с клиентами, сообществами, государством, рынком. Новый этап моей роли — это возможность системно усиливать наши стратегические векторы, раскрывать потенциал экосистемы бренда и укреплять позиции вендора как одного из ключевых игроков технологического ландшафта России. Я хочу, чтобы “Инферит” был не только узнаваем, но и понятен, близок тем, кто сегодня строит цифровую инфраструктуру страны».