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«Инферит» анонсировала обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) анонсировал обновление системы инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Новая версия «Инферит ИТМен» 5.8 включает диагностику оборудования, усовершенствованные инструменты администрирования и улучшенные механизмы сбора данных.

«Инферит ИТМен» — российская система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры, включенная в реестр Минцифры. Решение применяется в государственных структурах и коммерческих организациях с 2011 г., оно помогает снизить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой за счет автоматизации инвентаризации. Система способна выявить ПО и оборудование, которые не используются или загружены не полностью, что может составлять 15-20% от общего числа ИТ-активов. Опыт компании показывает, что экономия на годовой стоимости обслуживания ИТ-инфраструктуры может достигать 25% при использовании системы для наведения порядка.

Гибкая настройка сценариев сбора данных позволяет ИТ-специалистам задать именно те параметры, которые важны компании, и которые необходимо контролировать особенно тщательно. В каждом «сенсоре», отвечающем за сбор данных, возможно использование нескольких скриптов.

Новая версия «Инферит ИТМен» 5.8 включает: расширенную диагностику компонентов оборудования. Система анализирует SMART-параметры жестких дисков, состояние аккумуляторных батарей и контейнеров Docker. Это помогает ИТ-специалистам предупредить сбои; справочник «Департаменты», который позволяет вести учет всех устройств, имеющихся в компании, а также блокировать учетные записи в системе «Инферит ИТМен»; возможность сбора данных с отраслевого оборудования — то есть с оборудования, которое используется в производстве, на складах и для различных специализированных задач.

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Цифровизация

«Ключевым приоритетом при разработке новых версий «Инферит ИТМен» является расширение возможностей для контроля ИТ-инфраструктуры, — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен». — Наша цель — создать простой и доступный в едином интерфейсе инструмент для ИТ-подразделений, который позволит обеспечить полную видимость и контроль всех важных составляющих инфраструктуры».

Обновление доступно всем клиентам «Инферит ИТМен». Чтобы полностью использовать новый функционал, нужно обновить агенты до версии 5.8.

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