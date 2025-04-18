Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестирования и внесены в реестр Минпромторга. Получение официального статуса продолжает стратегию ГК Softline в развитии инноваций и технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Моноблоки Inferit — это готовое решение для работы в едином корпусе. Каждый из них оснащен Full HD-экраном с естественной цветопередачей, углом обзора 178 градусов и матовой поверхностью. Регулируемая стойка дает возможность не только менять высоту устройства, но и при необходимости повернуть его в портретный режим. Для установки на стену предусмотрено крепление стандарта VESA (100х100).

Моноблоки поддерживают установку двух модулей оперативной памяти DIMM DDR4 (максимум — 64 ГБ), чтобы справляться с любыми рабочими задачами. В каждую модель встроена веб-камера на 5 мегапикселей со сдвоенным микрофоном. Когда она не используется, то прячется в корпусе моноблока, исключая несанкционированный доступ.

В зависимости от рабочих задач можно выбрать модели с Intel Core 12/13/14 поколения.

В реестр внесены: Inferit Versa 23.8" D4 (реестровый номер 10620939); Inferit Versa 27" v 2.0 D4 (реестровый номер 10620940).

Моноблоки разработаны и произведены в России. Приобрести оборудование можно с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9.

«Наши моноблоки оснащены всем необходимым для продуктивной и комфортной работы как в офисе, так и удаленно. Включение устройств в реестр Минпромторга только подтверждает высокий уровень их качества. “Инферит” осуществляет сервисную поддержку моноблоков и дает годовую гарантию с возможностью расширения до трех лет», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Моноблоки «Инферит» уже доступны для корпоративных и государственных заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новые видеокарты Intel тормозят на ПК со старыми процессорами. Решения нет, Intel разводит руками

Будущее микросхем под угрозой. Между транзисторами стало слишком мало места, и они теперь слишком сильно греются

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

Hewlett-Packard заплатит миллионы долларов за завышение цен на ПК и периферию

Глава Nvidia: Мы будем использовать малейшую возможность для обслуживания интересов своих клиентов в Китае

В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153