Моноблоки «Инферит» внесли в реестр отечественной продукции Минпромторга

Сразу две модели моноблоков компании «Инферит» (ГК Softline), Inferit Versa 23.8" D4 и Inferit Versa 27" v 2.0 D4, успешно прошли необходимые тестирования и внесены в реестр Минпромторга. Получение официального статуса продолжает стратегию ГК Softline в развитии инноваций и технологического суверенитета. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Моноблоки Inferit — это готовое решение для работы в едином корпусе. Каждый из них оснащен Full HD-экраном с естественной цветопередачей, углом обзора 178 градусов и матовой поверхностью. Регулируемая стойка дает возможность не только менять высоту устройства, но и при необходимости повернуть его в портретный режим. Для установки на стену предусмотрено крепление стандарта VESA (100х100).

Моноблоки поддерживают установку двух модулей оперативной памяти DIMM DDR4 (максимум — 64 ГБ), чтобы справляться с любыми рабочими задачами. В каждую модель встроена веб-камера на 5 мегапикселей со сдвоенным микрофоном. Когда она не используется, то прячется в корпусе моноблока, исключая несанкционированный доступ.

В зависимости от рабочих задач можно выбрать модели с Intel Core 12/13/14 поколения.

В реестр внесены: Inferit Versa 23.8" D4 (реестровый номер 10620939); Inferit Versa 27" v 2.0 D4 (реестровый номер 10620940).

Моноблоки разработаны и произведены в России. Приобрести оборудование можно с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9.

«Наши моноблоки оснащены всем необходимым для продуктивной и комфортной работы как в офисе, так и удаленно. Включение устройств в реестр Минпромторга только подтверждает высокий уровень их качества. “Инферит” осуществляет сервисную поддержку моноблоков и дает годовую гарантию с возможностью расширения до трех лет», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Моноблоки «Инферит» уже доступны для корпоративных и государственных заказчиков.