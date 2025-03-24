Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»

«Инферит» (ГК Softline), российский вендор оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, объявляет о назначении Артема Улогова руководителем направления развития продаж софтверных решений. В сферу ответственности руководителя войдет продвижение на рынок флагманских продуктов вендора: операционной системы «МСВСфера», FinOps-платформы «Клаудмастер» и системы инвентаризации ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен». Помимо этого, Артем Улогов будет развивать технологические партнерства «Инферит» с лидерами рынка, заниматься расширением клиентской базы и укреплением позиций софтверных решений компании на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит» создает отечественные решения для ИТ-инфраструктуры. В экосистему вендора входят семь направлений: от компьютерного оборудования до комплексных решений по защите информационной безопасности для бизнеса и гостайны. Вендор реализует собственные образовательные инициативы с ведущими вузами страны. Софтверное направление вендора включает в себя семейство операционных систем класса Enterprise Linux «МСВСфера» для рабочих станций и серверов, FinOps-платформу «Клаудмастер» и ПО «Инферит ИТМен» — для оптимизации затрат на облачную и аппаратную инфраструктуру. «Инферит» уделяет особое внимание вопросам безопасности и соответствия требованиям регуляторов. Продукты вендора включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России, а отдельные версии ОС «МСВСфера» имеют сертификацию ФСТЭК, что позволяет использовать операционную систему в ГИСах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Softline Артем Улогов возглавит направление развития продаж софтверных продуктов вендора «Инферит»

Артем Улогов — признанный эксперт в области продаж и маркетинга с более чем 13-летним опытом работы на руководящих позициях в ведущих российских компаниях. До прихода в «Инферит» он возглавлял стратегически важные направления в Get4click (Kokoc Group), Admitad GmbH, 2ГИС и Rambler&Co, где зарекомендовал себя как профессионал, способный выстраивать эффективные бизнес-процессы и добиваться впечатляющих результатов. Под руководством Артема были запущены уникальные партнерские программы и реализованы комплексные проекты для крупнейших интернет-компаний России, предприятий сегмента Enterprise E-commerce, финансовых структур, стриминговых и телекоммуникационных компаний. Его экспертиза также охватывает работу с проектами в быстрорастущей сфере EdTech, что особенно ценно в контексте образовательных инициатив «Инферит».

В новой должности Артем будет выстраивать долгосрочную стратегию продвижения софтверных продуктов компании, создавать и развивать технологические альянсы с ключевыми игроками ИТ-рынка. Важной частью его работы станет формирование экосистемы надежных партнерств, способствующих внедрению отечественных программных решений в различных отраслях экономики.

«Я рад присоединиться к команде «Инферит» в этот динамичный период развития вендора. Я пришел из коммерческого сектора Digital Marketing, где последние четыре года провел в конкурентных войнах с моими, теперь уже бывшими, достойными соперниками. Сейчас передо мной открываются не менее серьезные вызовы на рынке ИТ, возможно, даже более масштабные. В нашей работе мы не ограничиваемся лишь продажами — мы выстраиваем долгосрочные партнерские отношения. Моя главная цель в “Инферит” — привлечь как можно больше крупных, надежных и стратегически важных партнеров, с которыми мы будем вместе ковать ИТ-суверенитет нашей великой страны. Кроме того, я заинтересован в развитии наших продуктов, маркетинговых стратегий и позиционирования “Инферит”. Моя цель — вывести компанию в лидеры российского и СНГ-рынка ИТ, сделав “Инферит” настоящей ИТ-кузницей технологического будущего России», — сказал Артем Улогов.