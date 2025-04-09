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«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) представил новый монитор Inferit Line, отвечающий растущим требованиям корпоративных и частных пользователей, а также государственных организаций. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый 24-дюймовый монитор «Инферит» разработан с учетом потребностей как специалистов, работающих с документами и таблицами, так и пользователей, которым важно качественное отображение мультимедийного контента. IPS-матрица с углом обзора 178 градусов обеспечивает стабильную цветопередачу независимо от положения пользователя относительно экрана, а матовое покрытие панели с глубиной цвета 8 бит минимизирует отражения и блики.

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Softline
«Инферит» (ГК Softline) представил безрамочный монитор нового поколения для бизнеса и госсектора Inferit Line

Тонкий корпус и безрамочный дизайн позволяют экономить рабочее пространство и создавать многоэкранные конфигурации с минимальными зазорами между дисплеями. Разрешение 1920×1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 оптимально для большинства задач. Крепление VESA формата 75х75 позволит установить монитор на стену. Также монитор дополнительно оснащен креплением для установки на ноге мини-ПК VESA формата 75х75 и 100х100.

Мониторы Inferit Line оснащены портами HDMI, DisplayPort 1.2, VGA и DVI-D, а также аудиовыходом для подключения внешних аудиосистем. Каждый монитор комплектуется полным набором видеокабелей длиной 1,8 метра, что позволяет без дополнительных затрат подключать устройство к различным источникам сигнала.

«При разработке новой линейки мониторов Inferit Line мы ориентировались на создание универсального решения, обеспечивающего комфортную работу в любых условиях. Частота обновления 75 Гц и поддержка современных интерфейсов делают наши мониторы оптимальным выбором для организаций любого масштаба», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

Новые мониторы Inferit Line уже доступны для корпоративных заказчиков.

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