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«Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ООО «Коде Индастри» подтвердили совместимость и корректность работы PDF-редактора Master PDF Editor и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Сотрудничество расширяет экосистему отечественного ПО для бизнеса и предоставляет пользователям полноценный инструмент для работы с PDF-документами в отечественной операционной системе. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Master PDF Editor — это кроссплатформенная десктопная программа, которая позволяет проводить полноценную работу с PDF-файлами: просматривать, создавать и редактировать, разделять, объединять, комментировать, шифровать, подписывать и печатать.

ОС «МСВСфера» — семейство российских операционных систем корпоративного класса, которое входит в реестр отечественного ПО Минцифры и применяется в государственных и коммерческих организациях России с 2013 г. Среди пользователей — предприятия авиационной промышленности, транспортного сектора, научные институты, образовательные и медицинские учреждения по всей стране.

Флагманский продукт — ОС «МСВСфера» 9, представленный в нескольких версиях: ОС «МСВСфера АРМ» 9 для рабочих станций с интуитивным интерфейсом, ОС «МСВСфера Сервер» 9 для высоконагруженных корпоративных инфраструктур и специальная редакция ОС «МСВСфера Сервер» 9 для хостинг-провайдеров. Отдельные версии сертифицированы ФСТЭК.

Важность и преимущества интеграции: интеграция позволяет глубоко проанализировать и выявить потенциальные проблемы в совместимости PDF-редактора с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9; обеспечение высокой совместимости программного обеспечения приведет к удовлетворенности клиентов и повысит доверие к продуктам (редактор PDF-файлов Master PDF Editor и операционная система «МСВСфера АРМ» 9); интеграция может привести к разработке новых функций и улучшению существующих.

«Стратегическое взаимодействие с такими компаниями, как "Инферит", позволяет нам заложить прочный фундамент для долгосрочного развития и предоставления пользователям ОС "МСВСфера АРМ" 9 и Master PDF Editor расширенной функциональности в области работы с документами. Такое сотрудничество гарантирует поддержание надежности и соответствия современным стандартам в сфере программного обеспечения, что является одним из приоритетных критериев для наших партнеров и конечных пользователей», — сказал Дмитрий Ибадов, заместитель директора «Коде Индастри».

«Мы непрерывно работаем над тем, чтобы расширить возможности пользователей ОС “МСВСфера” интеграцией с новыми решениями от лидеров рынка. Master PDF Editor — многофункциональный PDF-редактор, который поможет нашим заказчикам оптимизировать работу с PDF-файлами, ускорить бизнес-процессы, сделать их более простыми и комфортными», — отметила Ирина Назаренко, директор «Инферит ОС».

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