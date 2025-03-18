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ООО «Коде Индастри» — российская компания, которая занимается производством и поставкой программного обеспечения для работы с PDF-документами - Master PDF Editor. Компания предоставляет пользователям инструменты для редактирования PDF документов и виртуальной печати.