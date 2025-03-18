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Коде Индастри Code Industry

ООО «Коде Индастри» — российская компания, которая занимается производством и поставкой программного обеспечения для работы с PDF-документами - Master PDF Editor. Компания предоставляет пользователям инструменты  для редактирования PDF документов и виртуальной печати. 


18.03.2025 «Инферит» (ГК Softline) подтвердил совместимость ОС «МСВСфера» 9 с PDF-редактором Master PDF Editor 2
15.08.2022 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor 3
30.03.2022 Подтверждена совместимость Master PDF Editor с «Ред ОС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Коде Индастри и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Инферит - Инферит ОС 58 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
Softline - Софтлайн 2881 1
Ред Софт - Red Soft 744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4219 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11809 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 1
Коде Индастри - Master PDF Editor 3 3
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 253 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 109 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4895 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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