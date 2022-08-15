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Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor

Группа компаний «АЛМИ» и компания «Коде индастри» подтверждают 100% совместимость и корректную работоспособность операционной системы AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. По итогам испытаний разработчики подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ».

Master PDF Editor – многофункциональный редактор файлов в формате PDF. С его помощью пользователь может открывать, просматривать, создавать и корректировать PDF-документы. Также программа позволяет объединять между собой несколько файлов в одно целое, разделять документы на несколько частей, добавлять к ним комментарии, подписывать и шифровать. Программа внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 10893 (Приказ Минкомсвязи России от 29.06.2021 № 661).

AlterOS – российская операционная система на базе Linux для решения широкого спектра прикладных задач, соответствующая всем установленным в России стандартам. Сертифицирована во ФСТЭК, внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за № 3801 (Приказ Минкомсвязи России от 15.08.2017 № 421).

Станислав Орлов, технический директор ГК «АЛМИ»: «На сегодняшний день мы максимально заинтересованы в развитии и расширении функциональных возможностей нашей операционной системы AlterOS. В первую очередь, это обусловлено потребностью пользователей в получении программных продуктов, обладающих технической совместимостью с широким диапазоном оборудования и программного обеспечения. Максимум удобства и комфорта для пользователей AlterOS – наш основной приоритет. Именно поэтому мы очень рады совместимости AlterOS с редактором файлов Master PDF Editor. Мы уверены, что этот интуитивно понятный и удобный инструмент станет незаменимым цифровым помощником для пользователей нашей ОС».

Дмитрий Ибадов, заместитель директора ООО «Коде индастри»: «Своим продуктом, Master PDF Editor, мы представляем максимально гибкие и интуитивно понятные инструменты работы с PDF документами, и эти приоритеты мы разделяем с командой AlterOS, поэтому совместимость нашего продукта с этой операционной системой - естественный этап развития. Мы надеемся, что поддержка AlterOS нашего прикладного инструмента позволит расширить распространение отечественного программного обеспечения, что особенно важно в современных условиях».

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Группа компаний «АЛМИ» находится на ИТ-рынке уже более 20 лет и оказывает полный спектр услуг в ИТ-секторе. В рамках осуществления стратегии импортозамещения компания разрабатывает и внедряет собственное отечественное программное обеспечение.

ООО «Коде индастри» – российская компания, производитель и поставщик программного обеспечения для работы с PDF документами. Компания нацелена на использование современных методов и технологий, а также гибкой методологии в разработке ПО.

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